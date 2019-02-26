إدانة وزير اقتصاد الفاتيكان بالاعتداء الجنسي على طفلين

أدين مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية بالفاتيكان الكردينال جورج بيل بخمس تهم ذات صلة بالاعتداء الجنسي على طفلين يبلغ عمر كل منهما 13 عاما قبل أكثر من عشرين عاما في أستراليا.

بذلك يكون بيل أكبر مسؤول في الفاتيكان يدان بالاعتداء الجنسي على أطفال.

التفاصيل:

جرى إعلان الإدانة اليوم الثلاثاء بعد رفع الحظر الذي فرضته المحكمة على محاكمة بيل عام 2018، عقب إسقاط الادعاء لقضية اعتداء ثانية ضده.

تمثل إدانة بيل، وهو ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، فضيحة لإدارة هذه المؤسسة. وأضرت مثل هذه الاتهامات بمصداقية الكنيسة في الولايات المتحدة وتشيلي وأستراليا وبلدان أخرى على مدى العقود الثلاثة الماضية.

هيئة محلفين بمحكمة مقاطعة فيكتوريا في ملبورن كانت قد أدانت بيل في 11 ديسمبر كانون الأول 2018 بعد محاكمته لأربعة أسابيع.

أدين بيل بارتكاب خمس جرائم جنسية ضد الطفلين اللذين كانا قبل 22 عاما عضوين بفريق الكورال بكاتدرائية القديس باتريك في ملبورن حين كان بيل أسقفا. وتوفي أحد الطفلين عام 2014.

العقوبة القصوى لكل من التهم الخمس التي أدين بها بيل السجن عشرة أعوام. وطعن محامو بيل على الحكم، وفي حالة قبوله ستتم إعادة محاكمته.

كان الفاتيكان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن البابا فرنسيس عزل بيل (77 عاما) من دائرة مستشاريه المقربين، دون تعليق على محاكمته.

اتُهم بيل بحشر الصبيين في زاوية وكان عمرهما يومها 12 و13 عاما، وإرغامهما على القيام بأفعال جنسية.

حظر نشر

بموجب قرار واسع من القاضي يحظر نشر المعلومات في هذه القضية، مُنعت وسائل الإعلام من التحدث حتى عن وجود إجراءات قضائية ومحاكمات متعاقبة منذ أيار/مايو.

تم رفع حظر النشر خلال جلسة محاكمة الثلاثاء بعدما قرر الادعاء صرف النظر عن محاكمة ثانية في قضية منفصلة بحق بيل تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

تعليق الفاتيكان

علق الفاتيكان بالقول إنه "يحترم" النظام القضائي الأسترالي في أعقاب "الأنباء المؤلمة" عن إدانة الكاردينال.

المتحدث باسم الكرسي الرسولي الساندرو جيسوتي قال "نكرر كل الاحترام للسلطات القضائية الأسترالية. وباسم هذا الاحترام ننتظر الآن نتيجة عملية الاستئناف".

رئيس الوزراء سكوت موريسون عبر عن شعوره "بالصدمة العميقة" لإدانة بيل مضيفا أن النظام القضائي أثبت أن "لا أسترالي فوق القانون".

بابا الفاتيكان فرانشيسكو (وسط)

"وحش"

أحد الصبيين اللذين أدين بيل بالاعتداء عليهما توفي في 2014 جراء جرعة زائدة من المخدرات، وتقول عائلته إن السبب يعود للصدمة التي تعرض لها.

الضحية الثاني قال في بيان أصدره محاميه، الثلاثاء، إن العملية القضائية المستمرة تسبب التوتر "ولم تنته بعد".

الرجل الذي لم يعلن عن هويته قال "مثل كثير من الناجين اختبرت العار والوحدة والاكتئاب والصراعات".

الرجل أضاف "في مرحلة ما ندرك بأننا وثقنا بشخص كان علينا أن نخشاه ونخشى تلك العلاقات الأصيلة المفترض أن نثق بها".

أمام محكمة كاونتي في مقاطعة فكتوريا هتف أقارب وأصدقاء أطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية "وحش" وتعفن في جهنم" فيما كان بيل يسير ببطء مستعينا بعصا ليدخل سيارة بعد انتهاء الجلسة.

رجل تعرض لاعتداء جنسي عندما كان طفلا ويدعى مايك قال للصحفيين أمام المحكمة "إنها أعجوبة. أمر لا يصدق"، مضيفا بأنه يود رؤية الكاردينال في السجن بعد عزله من الكنيسة.

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