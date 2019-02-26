أعضاء بمجلس الشيوخ يشككون في إفادة إدارة ترمب عن السعودية

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن إفادة قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تغير آراءهم في ضرورة ممارسة ضغوط على السعودية بسبب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وسلوكها في حرب اليمن.

التفاصيل:

مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، عقدوا اجتماعًا مغلقًا مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين، لمناقشة الوضع في اليمن وسط غضب في الكونغرس منذ أشهر إزاء السعودية.

كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ: لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو عقول.

السناتور جيم ريش رئيس اللجنة الجمهوري، رفض التعليق بعد الاستماع إلى الإفادة. لكنه قال في بيان في وقت سابق، الإثنين، إن الإدارة "في تواصل مستمر" معه فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي.

ريش: اللجنة تخطط أيضًا لإفادة سرية أخرى مع الإدارة هذا الأسبوع فيما يتعلق بعقوبات قانون جلوبال ماغنيتسكي لحقوق الإنسان والسعودية.

قانون ماغنيتسكي:

مشرعون جمهوريون وديمقراطيون فعّلوا بند في قانون غلوبال ماغنيتسكي لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول.

المشرعون أمهلوا الإدارة 120 يومًا حتى الثامن من فبراير/شباط لتقديم تقرير حول من المسؤول عن مقتل خاشقجي وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤول أو المسؤولين عن ذلك.

أعضاء بالكونغرس قدموا نصوصًا عدة لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على الرياض.

غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة شمالي اليمن (أسوشيتد برس)

الصراع في اليمن:

هذا الشهر، صادق أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الديمقراطيون، على قرار نادر يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ميرفي، وهو أحد الداعمين للقرار، توقّع أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت الأسبوع المقبل.

على الرغم من أن الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترمب لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فقد تم تمرير قرار مماثل في المجلس العام الماضي.

يتوقع أن يجري المجلس تصويتًا قريبًا ربما الأسبوع المقبل بشأن إنهاء دور الولايات المتحدة في اليمن.

منتقدو الرياض، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب، يدينون الحملة الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.

أعضاء بالكونغرس أبدوا غضبهم لمقتل خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في تركيا، ثم لعدم التزام الإدارة بمهلة لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون سعوديون وأفراد من العائلة المالكة، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وراء قتل خاشقجي.

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (واشنطن بوست)

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