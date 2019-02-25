هيومن رايتس: مسؤولون عراقيون يعتقلون عمال إغاثة ويعتدون عليهم

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، مسؤولين بمحافظة نينوى العراقية بمضايقة وتهديد واعتقال عاملين في مجال الإغاثة أو حتى اتهامهم بالإرهاب، ما يؤدى إلى تقويض عملهم.

أبرز ما ورد في تقرير "هيومان رايتس":

في بعض الحالات، تُجبر السلطات المحلية أيضًا المنظمات على التوقف عن تقديم الخدمات للعائلات التي تتهمها السلطات بعلاقات مع تنظيم الدولة.

لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة قالت "وكأن ظروف عملهم ليست صعبة بما فيه الكفاية.

عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهمًا لا أساس لها بانتمائهم لتنظيم الدولة، بل وقد اعتقلوا.

لمى أضافت "يبدو أن اتهاماتهم بالانتماء لتنظيم الدولة هي محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة، أو التوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لهم في التنظيم".

موظفا إغاثة قالا إنهما منذ يناير/كانون الثاني 2018 وثّقا ما لا يقل عن 22 حادثة في نينوى، تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي.

محام عراقي يعمل لدى منظمة إغاثة، قال إن ضباط المخابرات العسكرية اعتقلوه مع سائقين وعدد من النازحين كان يحاول مساعدتهم في الحصول على وثائق هوية.

العراق: مسؤولون يعتقلون ويضايقون ويعتدون على عمال إغاثة https://t.co/wgC3Z2nlUU — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 25, 2019