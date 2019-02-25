معركة جديدة بين الديمقراطيين وإدارة ترمب بسبب تقرير مولر

أعرب أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي عن استعدادهم لرفع دعوى قضائية لإجبار الإدارة الأمريكية على نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

تصريحات آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي

نحن مستعدون للتقدم بدعوى من أجل الحصول على التقرير والاستماع لشهادة بوب مولر أمام الكونغرس.

سنلجأ إلى القضاء إذا اقتضى الأمر.

الضغط سيكون هائلا ليس فقط على الوزارة وإنما أيضا على وزير العدل.

سنضع هذه المعلومات بتصرّف العامة، وهو ما من شأنه إرضاء الرئيس إذا كان حقا صادقا في تأكيده أن التقرير سيبرئه.

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