معركة جديدة بين الديمقراطيين وإدارة ترمب بسبب تقرير مولر

أعرب أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي عن استعدادهم لرفع دعوى قضائية لإجبار الإدارة الأمريكية على نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
تصريحات آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي
- نحن مستعدون للتقدم بدعوى من أجل الحصول على التقرير والاستماع لشهادة بوب مولر أمام الكونغرس.
- سنلجأ إلى القضاء إذا اقتضى الأمر.
- الضغط سيكون هائلا ليس فقط على الوزارة وإنما أيضا على وزير العدل.
- سنضع هذه المعلومات بتصرّف العامة، وهو ما من شأنه إرضاء الرئيس إذا كان حقا صادقا في تأكيده أن التقرير سيبرئه.
خلفية
- مولر عُيّن في مايو/أيار 2017 محققا خاصا ينظر في تواصل فريق دونالد ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016 الرئاسية مع روسيا واحتمال تواطؤه معها.
- سيقدم مولر بعد انتهاء تحقيقاته تقريرا سريا إلى وزارة العدل.
- يعود للوزير بيل بار أن يقرر إحالة التقرير إلى الكونغرس ورفع السرية عنه، وهو غير ملزم بذلك.
- حتى الآن لم يدن في إطار التحقيقات سوى مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بجرائم في غالبيتها لا علاقة لها بروسيا مثل الاحتيال الضريبي.
- في إطار هذه التحقيقات حكم على مايكل كوهين محامي ترمب السابق بالسجن ثلاث سنوات، لانتهاكه القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.
- وجد بول مانافورت، الذي كان مديرا لفريق حملة ترمب، مذنبا بسبب معاملات مالية مرتبطة بأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، ويتوقع أن يصدر الحكم بحقه في 13 مارس/آذار المقبل.
- اعترف مايكل فلين، مستشار ترمب السابق للأمن القومي، بالكذب أمام المحققين حول صلاته مع مسؤولين روس.