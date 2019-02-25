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سياسة|مصر

مصر توقف كنديا من أصل مصري دون إبداء أسباب

الكندي من أصول مصرية ياسر أحمد الباز وزوجته
الكندي من أصول مصرية ياسر أحمد الباز وزوجته
25/2/2019

قالت عائلة كندي من أصول مصرية إن سلطات الأمن أخفت قسرا المواطن الكندي بعد إيقافه في مطار القاهرة خلال مغادرته مصر دون إبداء أسباب.

التفاصيل
  • ياسر أحمد الباز اعتقل خلال عودته إلى كندا من مصر التي كان يزورها للعمل.
  • أسرة الباز قالت إن سلطات الأمن الوطني بمطار القاهرة أوقفته لمزيد من الفحص قبل أن يختفي تماما منذ يوم الإثنين الماضي.
  • أسرة الباز: تمكن ياسر من إرسال رسالة نصية لصديق له يخبره فيه بإيقافه في المطار قبل أن ينقطع الاتصال به.
  • أسرة الباز: تمت مصادرة جواز سفره وأبلغه عنصر أمني بأنّه مطلوب للتحقيق.
  • المتحدّث باسم الخارجية الكندية ريتشارد ووكر: الوزارة على علم بتوقيف مواطن كندي في مصر.
  • ووكر: تم توفير خدمات قنصلية والتواصل مع السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.
  • أمل الباز ابنة الموقوف أعربت عن خشيتها على سلامة والدها وطالبت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بالتدخّل من أجل الحصول على معلومات حول مصيره وعودته إلى كندا.
  • أسرة الباز من أصل مصري وتقيم في كندا منذ نحو عشرين عاما، بحسب تقارير إخبارية.

خلفية
  • مؤخرا تكرر إيقاف أجانب من أصول مصرية في مطارات مصر مثل ما حدث مع مواطنين ألمان من أصول مصرية قبل أسابيع.
  • وغالبا ما توقف سلطات الأمن الوطني هؤلاء الأجانب بدعوى الاشتباه في قضايا تتعلق "بالإرهاب" وهو ما ينفيه هؤلاء الأجانب.
  • أفرجت مصر مؤخرا عن ألماني من أصول مصرية اعتقلته خلال زيارة لعائلته في مصر، وذلك بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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