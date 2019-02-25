مصر توقف كنديا من أصل مصري دون إبداء أسباب

قالت عائلة كندي من أصول مصرية إن سلطات الأمن أخفت قسرا المواطن الكندي بعد إيقافه في مطار القاهرة خلال مغادرته مصر دون إبداء أسباب.

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ياسر أحمد الباز اعتقل خلال عودته إلى كندا من مصر التي كان يزورها للعمل.

أسرة الباز قالت إن سلطات الأمن الوطني بمطار القاهرة أوقفته لمزيد من الفحص قبل أن يختفي تماما منذ يوم الإثنين الماضي.

أسرة الباز: تمكن ياسر من إرسال رسالة نصية لصديق له يخبره فيه بإيقافه في المطار قبل أن ينقطع الاتصال به.

أسرة الباز: تمت مصادرة جواز سفره وأبلغه عنصر أمني بأنّه مطلوب للتحقيق.

المتحدّث باسم الخارجية الكندية ريتشارد ووكر: الوزارة على علم بتوقيف مواطن كندي في مصر.

ووكر: تم توفير خدمات قنصلية والتواصل مع السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

أمل الباز ابنة الموقوف أعربت عن خشيتها على سلامة والدها وطالبت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بالتدخّل من أجل الحصول على معلومات حول مصيره وعودته إلى كندا.

أسرة الباز من أصل مصري وتقيم في كندا منذ نحو عشرين عاما، بحسب تقارير إخبارية.

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