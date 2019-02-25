محكمة بحرينية تؤيد سجن 3 من أقارب ناشط "منفي" بارز

أيّدت محكمة التمييز في البحرين، حكمًا بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي ثلاث سنوات في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمل من أعمال الانتقام.

التفاصيل:

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقره لندن، قال في بيان أن محكمة التمييز البحرينية رفضت استئناف الأقارب الثلاثة.

الحكم صدر بحق صهر الوداعي، سيد نزار الوداعي، وابن خاله محمود مرزوق منصور ووالدة زوجته هاجر منصور حسن في ديسمبر/كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن.

في يناير الماضي، قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي، إن هؤلاء الثلاثة حرموا من حريتهم وجرى استجوابهم واضطهادهم بسبب روابطهم العائلية مع سيد أحمد الوداعي وهذه أعمال انتقامية.

اللجنة المؤلفة من خمسة خبراء مستقلين أضافت "هذه انتهاكات خطيرة لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية ملائمة". وعبرت عن قلقها من مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وهم قيد الاحتجاز.

الوداعي قال في بيان آنذاك إنه من الصعب عليه العيش بحرية في الوقت الذي يعرف فيه أن آخرين سجنوا بسبب أفعاله، مُعبّراً عن أمله في أن يؤثر ما وصفه بالقرار المهم للأمم المتحدة على السلطات البحرينية لإنهاء محنة عائلته والإفراج عنهم.

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