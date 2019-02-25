شاهد: مسؤول أوربي يوقف مؤتمرا مع السيسي للرد على زوجته

قام رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر بالتوقف أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وآخرين للرد على هاتفه.

ما الذي حدث؟

أثناء المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري قام رئيس المفوضية الأوربية جان يونكر بالتوقف حين رن هاتفه.

يونكر قال إنه يتحتم عليه التوقف للرد على زوجته وإلا فإنها لن تتوقف أبدا.

تصرف رئيس المفوضية الأوربية أثار ضحك الصحفيين في القاعة.

القمة العربية الأوربية: