شاهد: مسؤول أوربي يوقف مؤتمرا مع السيسي للرد على زوجته

قام رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر بالتوقف أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وآخرين للرد على هاتفه.
ما الذي حدث؟
- أثناء المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري قام رئيس المفوضية الأوربية جان يونكر بالتوقف حين رن هاتفه.
- يونكر قال إنه يتحتم عليه التوقف للرد على زوجته وإلا فإنها لن تتوقف أبدا.
- تصرف رئيس المفوضية الأوربية أثار ضحك الصحفيين في القاعة.
القمة العربية الأوربية:
- سعت الدول العربية والأوربية إلى إيجاد أرضية مشتركة حول التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية بما في ذلك اليمن وسوريا وليبيا.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا دول الاتحاد الأوربي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب.
- السيسي: لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوربا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار والخراب.
- السيسي: لابد أن نتفاهم ونعلم إن كانت الأولويات مختلفة أن نتعامل مع بعضنا بعضا.
- فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي قالت: "هذه ليست قمة حول الهجرة… آمل أن تتمكن القمة من التركيز على شراكتنا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وفيما يتعلق بعملنا المشترك".
- رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك: لسنا هنا للتظاهر بأننا نتفق على كل شيء. لكننا نواجه تحديات مشتركة ولدينا مصالح مشتركة.
- تاسك: نحن هنا لتعزيز تعاوننا من أجل مصلحة شعوبنا. نحن بحاجة إلى القيام بذلك معا وعدم تركه لقوى دولية بعيدة عن منطقتنا.