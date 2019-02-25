البث الحي
سياسة

شاهد: مسؤول أوربي يوقف مؤتمرا مع السيسي للرد على زوجته

25/2/2019

قام رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر بالتوقف أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وآخرين للرد على هاتفه.

ما الذي حدث؟
  • أثناء المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري قام رئيس المفوضية الأوربية جان يونكر بالتوقف حين رن هاتفه.
  • يونكر قال إنه يتحتم عليه التوقف للرد على زوجته وإلا فإنها لن تتوقف أبدا.
  • تصرف رئيس المفوضية الأوربية أثار ضحك الصحفيين في القاعة.
القمة العربية الأوربية:
  • سعت الدول العربية والأوربية إلى إيجاد أرضية مشتركة حول التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية بما في ذلك اليمن وسوريا وليبيا.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا دول الاتحاد الأوربي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب.
  • السيسي: لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوربا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار والخراب.
  • السيسي: لابد أن نتفاهم ونعلم إن كانت الأولويات مختلفة أن نتعامل مع بعضنا بعضا.
  • فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي قالت: "هذه ليست قمة حول الهجرة… آمل أن تتمكن القمة من التركيز على شراكتنا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وفيما يتعلق بعملنا المشترك".
  • رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك: لسنا هنا للتظاهر بأننا نتفق على كل شيء. لكننا نواجه تحديات مشتركة ولدينا مصالح مشتركة.
  • تاسك: نحن هنا لتعزيز تعاوننا من أجل مصلحة شعوبنا. نحن بحاجة إلى القيام بذلك معا وعدم تركه لقوى دولية بعيدة عن منطقتنا.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بفعالية تصل لـ90%.. الإعلان عن لقاح ثالث ضد فيروس كورونا

يعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطوير اللقاح (رويترز)

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

دعوات لمقاطعة كارفور الفرنسية في البرازيل.. ما السبب؟ (فيديو)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)