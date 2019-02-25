شاهد: بالزغاريد.. تشييع جنازة معارض مصري أعدمته السلطات

شيع الآلاف من أهالي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية بدلتا مصر،الإثنين، جنازة الشاب إسلام مكاوي، أحد التسعة الذين تم إعدامهم على خلفية مقتل النائب العام السابق هشام بركات.

التفاصيل:

استقبل الأهالي الجثمان بالزغاريد، وهتافات "لا إله إلا الله" و "الشهيد حبيب الله"، و"يا إسلام اتهنى اتهنى"، ثم صلوا عليه صلاة الجنازة قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

قوات الأمن سلمت اليوم جثمان إسلام مكاوي آخر الشباب الـ9 المعدومين لأهله بعد 6 أيام من تنفيذ الحكم.

الراحل يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في كلية التربية بجامعة الأزهر، وكان يقيم بمركز أبوكبير، محافظة الشرقية، واتهمته السلطات المصرية بالتورط في اغتيال النائب العام السابق.

السيسي يدافع عن الإعدام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دافع، الإثنين، عن سجل بلاده في حقوق الإنسان وعن تطبيق عقوبة الإعدام، وقال إنها وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة.

السيسي: كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها، الأولوية في الدول الأوربية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، الأولوية في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والدمار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا.

السيسي: أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام ونحن نقدر لكم ذلك، عندما يُقتل إنسان بعمل إرهابي، الأسر تقول لي نريد حق أبنائنا ودمائهم، وهذه هي الثقافة الموجودة في المنطقة وهي أن الحق يجب أن يؤخذ بالقانون.

السيسي: أنتم لن تعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم إنسانيتكم وأخلاقيتكم ونحترمها فاحترموا آدميتنا وأخلاقيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم.

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