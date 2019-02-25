شاهد: السيسي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سجل بلاده في حقوق الإنسان وعن تطبيق عقوبة الإعدام، وقال إنها وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة.

تصريحات السيسي جاءت في رده على سؤال من صحفي أجنبي، الإثنين، حول أوضاع حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي شارك فيه دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوربية في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوربي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين بمشاركة وفود من نحو 50 دولة.

ماذا قال السيسي؟

نحن ثقافتان مختلفتان. كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها، الأولوية في الدول الأوربية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، الأولوية في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والدمار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا.

أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام ونحن نقدر لكم ذلك، عندما يُقتل إنسان بعمل إرهابي، الأسر تقول لي نريد حق أبنائنا ودمائهم، وهذه هي الثقافة الموجودة في المنطقة وهي أن الحق يجب أن يؤخذ بالقانون.

أنتم لن تعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم إنسانيتكم وأخلاقيتكم ونحترمها فاحترموا آدميتنا وأخلاقيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم.

مصر تعرضت لآلاف الهجمات على مدى السنوات الخمس الماضية.

السيسي قال إن تفجيرا واحدا في منتجع شرم الشيخ الذي يستضيف القمة قد يحوله إلى "مدينة أشباح" وإلى نفور السياح منه على مدى ثلاث أو أربع سنوات.

هذا لا يعني تجاوزا في حقوق الإنسان، أنا أريد التحدث عن حجم التحدي الموجود داخل مصر ومجابهته.

#شاهد | صحفي يسأل عن حقوق الإنسان في #مصر فيرد أبو الغيط: لم يتطرق أحد للموضوع ورئيس المفوضية الأوروبية يعقب: تطرقنا للموضوع، والسيسي يبرر: مصر تعرضت لآلاف الأعمال الإرهابية، مش حتعلمونا إنسانيتنا pic.twitter.com/hg27yOJ2cX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2019

"أين الغرب؟"

واجه الأوربيون بصمت رسمي تام، تنفيذ أحكام الإعدام بمصر ضد 15 معارضا مصريا، في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة على خلفية تلك الإعدامات، التي انتقدتها تركيا.

في مقابلة تلفزيونية وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، متسائلا: أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟.

سبق القمة العربية الأوربية، دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين، لقادة أوربا إلى مقاطعة القمة على خلفية تلك الإعدامات.

رفضت القاهرة، الأحد، في بيان للخارجية، تصريحات مسؤولين في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، معربة عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري.

الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية انتقدت محاكمة أفضت إلى إعدام تسعة شبان الأسبوع الماضي.

نُفذ حكم الإعدام في التسعة يوم الأربعاء بعد أن أيدت محكمة النقض إعدامهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015.

#أردوغان متأثرا بكلمات الشاب الذي تم إعدامه ضمن 9 من الشباب المصريين

ويُجيب لمن يسأل لماذا لا يقابل #السيسي؟، أنا لا أقابل شخصا مثله على الإطلاق. pic.twitter.com/xXHUrWM2da — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2019

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