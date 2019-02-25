شاهد: الأسد في إيران لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية

قال التلفزيون السوري إن الرئيس بشار الأسد قام بأول زيارة لإيران منذ اندلاع الثورة قبل ثماني سنوات والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران والرئيس الإيراني حسن روحاني.

التفاصيل:

عرض التلفزيون لقطات من لقاء الأسد وخامنئي وقال إن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون على جميع المستويات من أجل مصالح البلدين الصديقين.

حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أوردت أن الأسد أجرى "زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران"، تخللتها محادثات مع كل من خامنئي وروحاني.

خلال لقائه روحاني، أوردت الرئاسة أن الأسد "شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب".

الأسد استعرض مع خامنئي "علاقات الأخوة الراسخة" بين الشعبين والتي شكلت "العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية، التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل"، وفق رئاسة الجمهورية السورية.

تأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد إلى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي "طويل الأمد"، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

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