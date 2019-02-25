جولة جديدة من محادثات حركة طالبان وواشنطن بالدوحة

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر مقرب من طالبان أن المبعوث الأمريكي لأفغانستان التقى، الإثنين، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر في الدوحة.

واجتمع المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، الذي عُين في العام الماضي لقيادة جهود السلام الأمريكية، مع الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسسي طالبان ومسؤولها السياسي، وذلك للمرة الأولى في الدوحة. ويتوقع أن تستمر المحادثات أربعة أيام على الأقل.

وقال خليل زاد على "تويتر": "انتهيت للتو من غداء عمل مع الملا برادر وفريقه. أول مرة نتقابل فيها. الآن نتجه إلى المحادثات".

ما القصة؟

زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى الدوحة جاءت بدعوة قطرية لدعم مفاوضات السلام بين طالبان والولايات المتحدة.

قالت حركة طالبان إن هذه الجولة تركز على تحديد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من أفغانستان مقابل تقديم الحركة ضمانات بأنّ الأراضي الأفغانية لن تشكل تهديدا لأحد في المستقبل.

قالت الخارجية القطرية في بيان لها إن هذه المفاوضات تعتبر تطوراً مهماً وأعربت عن أملها أن تحقق النتائج المرجوة منها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

أكدت حركة طالبان في بيان أن الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي للحركة اجتمع، الإثنين، في الدوحة مع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

بيان طالبان قال إن الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي للحركة أكد أثناء الاجتماع أهمية المفاوضات وصلاحيات فريق التفاوض، وشرح الآلية المستقبلية للحركة بخصوص المفاوضات.

البيان: شير محمد ستانكزاي يقود المفاوضات مع الأمريكان ويراجع الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي للحركة عند الضرورة.

زلماي خليل زادة يقود المفاوضات الأمريكية مع طالبان بالدوحة (أرشيفية)

وكتب ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، في "تغريدة" على "تويتر" أن الملا برادار رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة وصل إلى قطر.

وأطلقت باكستان سراح برادر من السجن في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بإيعاز أمريكي بعد اعتقاله ثماني سنوات، وينظر لتعيينه على نطاق واسع باعتباره مسعى جديدا من جانب طالبان للخروج من النشاط السياسي والدبلوماسي السري إلى العلن.

ووصل برادر إلى الدوحة، أمس الأحد، لكن مصادر قالت إن من غير المؤكد أن يحضر كل الاجتماعات، التي توقع دبلوماسيون في كابول أن تركز على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول الطقس الدافئ في الربيع الذي يسهم في تصاعد القتال كما حدث في العام الماضي.

وانتهت آخر جولة من المحادثات في قطر خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

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