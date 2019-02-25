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بلومبيرغ: قراصنة إيرانيون يقتربون من الإنذار الصاروخي في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفقد نظام القبة الحديدية في زيارة لقاعدة بحرية في حيفا
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفقد نظام القبة الحديدية في زيارة لقاعدة بحرية في حيفا
25/2/2019

نقل موقع بلومبيرغ الأمريكي، أن قراصنة إيرانيين اقتربوا بشكل مثير للقلق من نظام إسرائيل للإنذار الصاروخي، ما دفع الجيش إلى الهرولة لحماية الإنذارات من الخطر.

وأضاف الموقع أن الجيش صد القراصنة المتسللين بعد اكتشافهم عام 2017 ومراقبتهم لمعرفة نواياهم، وأصبح واضحا له ما هدفهم، وفقا لنعوم شعار، الرئيس السابق لقسم الدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي.

أبرز تصريحات نعوم شعار لبلومبرغ الأمريكي: 
  • لقد تعاملنا مع القراصنة الإيرانيين، وأنشأنا حاجزا ونظام مراقبة آخرَ للتأكد من أننا سنوقفهم إذا حاولوا الاختراق مرة أخرى. 
  • الهجمات الإلكترونية الإيرانية هي الأكثر إثارة للقلق في الفضاء السيبراني اليوم.
  • يجب فرض عقوبات دولية على إيران، مماثلة لتلك المفروضة على برامجها النووية والصاروخية.
  • لا يمكننا الانتظار حتى يصبح الإنترنت الإيراني تهديدًا رئيسيًا كبيرًا.
خلفيات:
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران بمهاجمة الفضاء الإلكتروني في إسرائيل بشكل يومي.
  • تقارير قالت إن إسرائيل والولايات المتحدة قامتا بعدة هجمات قوية لاستهداف برنامج طهران النووي.
  • صحف عبرية كانت قد كشف أن وحدة الأمن السيبراني بالجيش الإسرائيلي تصدت لـ 130 محاولة إيرانية لهجمات ومحاولات اختراق على منظومة صافرات الإنذار في إسرائيل.
المصدر : بلومبرغ
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