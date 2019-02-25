بريطانيا تقرر تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب

قالت السلطات البريطانية إنها قررت حظر جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، وإضافتها إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة.

التفاصيل:

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أرجع القرار إلى أن "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".

الوزير البريطاني قال إن السلطات لم تعد قادرة "على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

الحكومة البريطانية قالت في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها لبشار الأسد في إطالة أمد "الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري".

يعني الحظر البريطاني الذي يسري، الجمعة المقبل، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

بريطانيا صنفت بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في العامين 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضا.

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد (غيتي)

تعليق على الخطوة:

لم يصدر بعد رد فعل من حزب الله على الخطوة البريطانية، لكن إسرائيل رحبت بالقرار البريطاني، داعية دول الاتحاد الأوربي إلى أن تحذو حذوها.

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان كتب على "تويتر": "شكرا للمملكة المتحدة وصديقي (وزير الأمن الداخلي البريطاني) ساجد جاويد، على اتخاذ القرار بتصنيف كل منظمة حزب الله كجماعة إرهابية".

أردان قال: "على كل من يريد حقا مكافحة الإرهاب، أن يرفض التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية. حان الوقت لأن يحذو الاتحاد الأوربي حذوها (بريطانيا)".

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