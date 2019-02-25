بريطانيا تقرر تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب
25/2/2019
قالت السلطات البريطانية إنها قررت حظر جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، وإضافتها إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة.
التفاصيل:
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أرجع القرار إلى أن "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".
الوزير البريطاني قال إن السلطات لم تعد قادرة "على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".
الحكومة البريطانية قالت في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها لبشار الأسد في إطالة أمد "الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري".
يعني الحظر البريطاني الذي يسري، الجمعة المقبل، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
بريطانيا صنفت بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في العامين 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضا.
تعليق على الخطوة:
لم يصدر بعد رد فعل من حزب الله على الخطوة البريطانية، لكن إسرائيل رحبت بالقرار البريطاني، داعية دول الاتحاد الأوربي إلى أن تحذو حذوها.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان كتب على "تويتر": "شكرا للمملكة المتحدة وصديقي (وزير الأمن الداخلي البريطاني) ساجد جاويد، على اتخاذ القرار بتصنيف كل منظمة حزب الله كجماعة إرهابية".
أردان قال: "على كل من يريد حقا مكافحة الإرهاب، أن يرفض التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية. حان الوقت لأن يحذو الاتحاد الأوربي حذوها (بريطانيا)".
خلفية:
زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين واجه انتقادات من خصومه بسبب إطلاق وصف الأصدقاء على الجماعة في إحدى المرات.
رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت الأسبوع الماضي في البرلمان: "ما الذي نراه من حزبه العمال؟ حماس وحزب الله أصدقاء، وإسرائيل والولايات المتحدة أعداء".
هناك ثلاث وزراء من بين 30 وزيرا في الحكومة اللبنانية الحالية ينتمون لحزب الله.
الولايات المتحدة تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية.
الأسبوع الماضي، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان عقب اجتماعها برئيس الوزراء اللبناني إن الولايات المتحدة قلقة بشأن "الدور المتنامي " لحزب الله داخل الحكومة.
نواب حزب الله في البرلمان اللبناني قالوا في بيان "إن الموقف الأمريكي السلبي من حزب الله والذي يحرص السفراء الأمريكيون على تكراره عقب لقاء أي مسؤول في لبنان هو موقف مرفوض ومدان".
البيان أضاف أن الموقف الأمريكي "يمس السيادة الوطنية ويتنكر لحق مشروع ومثبت في القانون الدولي وهو حق الدفاع عن النفس ومقاومة كل تهديد أو عدوان وينحاز بغير وجه حق إلى كيان إرهابي" في إشارة إلى إسرائيل.