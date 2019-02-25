الرئيس السوداني يحظر الاحتجاجات والتقليل من هيبة الدولة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أوامر طوارئ حظر بموجبها التجمعات من دون إذن وإغلاق الطرق العامة والتقليل من هيبة الدولة، وأعطي لقوات الأمن حق دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد.

أهم ما تضمنته الأوامر:

حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.

حظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.

حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.

للسلطات المختصة تحديد توقيتات لفرض حظر للتجوال.

حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.

حظر نشر وتداول الاخبار التي تضر بالدولة او المواطنين وتدعو لتقويض النظام أو بث روح الكراهية والعنصرية بأي وسيلة اعلامية او بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفويض القوات النظامية دخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

يحق للقوات النظامية حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.

اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.

حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية.

شددت على المسافرين حمل عملات في حدود ثلاثة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

منع التعامل مع الدقيق المدعوم بيعا وشراء إلا بموجب تصديق رسمي.

حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

أوامر الطوارئ الأربعة، وجهت النائب العام ورئيس القضاء بتكوين نيابات ومحاكم طارئة وحددت عقوبات للمخالفين بمدد لا تزيد على عشرة أعوام بجانب الغرامة.

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