الرئيس السوداني يحظر الاحتجاجات والتقليل من هيبة الدولة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أوامر طوارئ حظر بموجبها التجمعات من دون إذن وإغلاق الطرق العامة والتقليل من هيبة الدولة، وأعطي لقوات الأمن حق دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد.
أهم ما تضمنته الأوامر:
- حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.
- حظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.
- حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
- للسلطات المختصة تحديد توقيتات لفرض حظر للتجوال.
- حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
- حظر نشر وتداول الاخبار التي تضر بالدولة او المواطنين وتدعو لتقويض النظام أو بث روح الكراهية والعنصرية بأي وسيلة اعلامية او بمواقع التواصل الاجتماعي.
- تفويض القوات النظامية دخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
- يحق للقوات النظامية حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
- حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية.
- شددت على المسافرين حمل عملات في حدود ثلاثة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
- منع التعامل مع الدقيق المدعوم بيعا وشراء إلا بموجب تصديق رسمي.
- حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
- أوامر الطوارئ الأربعة، وجهت النائب العام ورئيس القضاء بتكوين نيابات ومحاكم طارئة وحددت عقوبات للمخالفين بمدد لا تزيد على عشرة أعوام بجانب الغرامة.
خلفية:
- الأوامر التي أصدرها الرئيس السوداني تأتي بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام، بالإضافة إلى إقالة الحكومة الاتحادية وحكام الولايات الجمعة الماضي.
- الأوامر تأتي أيضا، بعد يوم من أداء عدد من كبار المسؤولين لليمين الدستورية بعد تعيينهم.
- البشير ونائبه الأول، الذي احتفظ بمنصب وزير الدفاع، وحكام الولايات ارتدوا الزي العسكري خلال مراسم أداء اليمين.
- الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع الإثنين لتفريق مئات المتظاهرين في قلب العاصمة الخرطوم، كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي وتسليم مذكرة تطالب الرئيس البشير ونظامه بالتنحي الفوري.
- السلطات اعتقلت العشرات قبيل انطلاق التظاهرات، بينما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا.
- تجمع المهنيين السودانيين دعا لموكب يتجه صوب القصر الرئاسي في قلب العاصمة لتحدي قرار الرئيس البشير بفرض حالة الطوارئ.
- السودان يشهد مظاهرات منذ أكثر من شهرين للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.
- تمّ قمع التظاهرات بقوة منذ بدايتها، وبحسب حصيلة رسمية قتل 32 شخصاً منذ أن بدأت في 19 من ديسمبر/ كانون الأول.
- لكنّ منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إنّ 51 شخصاً قتلوا في المظاهرات، بينهم أطفال وكوادر طبية.
- مجموعة الأزمات الدولية حذرت من أنّ الوضع يمكن أن يتدهور أكثر مع فرض حالة الطوارئ.
- موريتي موتيغا من المجموعة قال إنّ "البشير سيحتكر السلطات وسيؤدّي هذا إلى مواجهة مع حركة الاحتجاج التي يمكن أن تصبح أعنف".