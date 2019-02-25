الأمم المتحدة: 2018 تشهد أعلى عدد للقتلى المدنيين الأفغان

قالت الأمم المتحدة في تقرير إن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان قُتل العام الماضي بسبب تزايد الهجمات الجوية من جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتفجيرات الانتحارية.

التقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.

أبرز ما جاء في التقرير

الصراع في أفغانستان أسفر عن مقتل 3804 مدنيين بينهم 927 طفلا وهما رقما قياسيان بزيادة نسبتها 11 في المئة في أعداد القتلى المدنيين عن عام 2017.

تاداميتشي ياماموتو كبير مسؤولي الأمم المتحدة في أفغانستان: أفضل طريقة لوقف القتل وتشوه المدنيين هي وقف القتال. ولهذا نحتاج إلى بذل قصارى جهدنا لإحلال السلام.

1185 مدنيا قُتلوا كما أصيب 1427 جراء عمليات نفذتها القوات الموالية للحكومة.

العمليات الجوية للقوات المولية للحكومة تسببت في سقوط 492 طفلا بين قتيل وجريح إذ إن الكثير من الهجمات كانت على عناصر مناهضة للحكومة مختبئة وسط المدنيين.

ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: حقيقة أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في هذا العام هو الأعلى، أمر صادم.

حركة طالبان مسؤولة عن 1751 من الضحايا المدنيين في 2018 مقابل 916 في عام 2017.

تنظيم الدولة الإسلامية قتل أو أصاب 2181 مدنيا العام الماضي.

ضربت سلسلة من الهجمات الانتحارية في إقليم ننكرهار والعاصمة كابول العام الماضي طلبة يستعدون للاختبارات ومتفجرين في أحداث رياضية وأشخاصا يستعدون لتسجيل أسمائهم في الانتخابات وكذلك مساجد شيعية.

تم استهداف أقلية الهزارة الشيعية بشكل كبير بهجمات أعلن الفرع المحلي من تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

محادثات سلام

يأتي تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان وسط جهود للتوصل لنهاية سلمية للحرب المندلعة منذ 17 عاما.

من المتوقع أن يلتقي زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان مع مفاوضي طالبان اليوم الإثنين في قطر.

يشارك في المفاوضات المسؤول السياسي بحركة طالبان الملا عبد الغني باردار وذلك رغم تقارير سابقة أشارت إلى احتمال غيابه.

مصادر دبلوماسية: من المتوقع أن تركز المحادثات على وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان.

مسؤولون أمريكيون: المحادثات التي استضافتها الدوحة الشهر الماضي شهدت أكبر تقدم حتى اليوم على الرغم من استمرار وجود نقاط شائكة بشأن توقيت وقف إطلاق النار.

خلفية