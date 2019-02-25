الأمم المتحدة تطلق أكبر نداء استغاثة لليمن

قالت الأمم المتحدة إنها أطلقت أكبر نداء استغاثة إنساني لإيصال المساعدات إلى 21.4 مليون يمني يعانون جراء الصراع الدامي في البلد الممزق بالحرب.

وسلط بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي الضوء على المعاناة التي يعيشها اليمنيون.

أبرز ما جاء في البيان

تسعى الأمم المتحدة لجمع 4 مليارات و200 مليون دولار لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21 مليونا و400 ألف شخص هذا العام.

هذا هو أكبر نداء استغاثة إنساني موحد لليمن على الإطلاق.

أربع سنوات من الصراع المتواصل حولت اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحالي.

مستوى المعاناة صادم، نظرا لأن 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي حوالي 24 مليونا و100 ألف شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية أو الحماية.

عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة والموت جوعا.

يعاني سبعة ملايين يمني من سوء التغذية.

خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في عام 2019 تدور حول خمسة أهداف ذات أولوية، هي:-

مساعدة ملايين السكان في التغلب على الجوع الحد من تفشي الكوليرا والأمراض المعدية تعزيز كرامة الأسر النازحة تقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين. الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

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