استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، استقالته من منصبه في خطوة مفاجئة.
التفاصيل:
- وكالات الأنباء ذكرت أن ظريف أعلن استقالته عبر موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي.
- وكالة فارس الإيرانية للأنباء أكدت نبأ استقالة ظريف.
- الوكالة نقلت عن ظريف "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".
- لم يعرف على الفور سبب استقالة ظريف المفاجئة.
- ظريف عين وزيرا للخارجية الإيرانية عام 2013.
- ظريف نجح في قيادة المفاوضات نيابة عن بلاده مع القوى الغربية، والتي نتج عنها التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015.