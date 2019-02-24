مولر: بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب الانتخابية "مجرم وقح"

وصف المدعي الخاص روبرت مولر المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية بول مانافورت بأنه مجرم "وقح" خرق القانون بشكل "متكرر وبلا استحياء"، وفق مذكرة قضائية لمولر.
أبرز ما جاء في مذكرة مولر:
- مانافورت انتهك القانون لسنوات.
- الحكم الذي سيصدر بحقه يجب أن يأخذ بالحسبان ثقل هذا التصرف لردعه وغيره ممن يفكر بارتكاب جرائم مشابهة.
- مانافورت ارتكب سلسلة من الجرائم على مدى عقد من الزمن حتى خريف عام 2018 تتضمن الاحتيال وغسل الأموال وإعاقة العدالة والاحتيال المصرفي وغيرها.
- أعماله الإجرامية كانت وقحة واستمرت حتى بعد توجيه الاتهام له.
- مانافورت حاول التأثير على الشهود وكذب على مكتب التحقيق الاتحادي(أف بي آي) والوكالات الحكومية وحتى على محاميه الخاص.
خلفية
- مذكرة مولر القضائية مقدمة إلى المحكمة التي تنظر في الاتهامات الموجهة إلى مانافورت.
- لم تتضمن المذكرة الأخيرة أي توصية بحكم معين، لكنها حددت ثقل الجرائم التي ارتكبها مانافورت.
- كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن المذكرة الجمعة، ولكنها لم تنشر حتى السبت بعد اجراء تعديلات على بعض فقراتها.
- أقر مانافورت البالغ 69 عاما بذنبه في تهمتين وهو ينتظر الحكم الذي سيصدر بحقه في 13 مارس/آذار.
- مانافورت واحد من ستة مساعدين سابقين لترمب يواجهون تهما وجهها إليهم فريق مولر.
- يبدو أن فريق مولر اقترب من اختتام تحقيقه في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والتواطؤ المحتمل مع حملة ترمب.
- مكتب مولر قال الأسبوع الماضي إنه يتفق مع رأي وزارة العدل بأن مانافورت يجب أن يواجه عقوبة سجن تصل إلى 24 عاما، بعد أن تبيّن أنه انتهك اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوافق فيه على أن يحكم بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
- في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت القاضية آمي بيرمان جاكسون مع المدعين العامين على أن مانافورت قد "كذب عن عمد" على المحققين بشأن اتصالاته مع المشتبه فيه الروسي كونستانتين كيليمنيك في عامي 2016 و2017، على الرغم من تعهده بالتعاون كجزء من اقراره بذنبه في سبتمبر/أيلول الماضي.
- خلصت القاضية جاكسون إلى أن مانافورت كذب أيضا بشأن دفع مبلغ من المال بشكل سري إلى مكتب محاماة، وكذب في مناسبة أخرى منفصلة لا تزال سرية ومتعلقة بتحقيق مولر.