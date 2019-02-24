شاهد: كلمة منسوبة لبوتفليقة تتجاهل مطالب رحيله

تجاهلت كلمة منسوبة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مظاهرات الاحتجاج ضد ترشحه لولاية خامسة، ودافعت عن "فضائل الاستمرارية".

كلمة بوتفليقة، التي قرأها اليوم نيابة عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي، في ذكرى تأسيس نقابة العمال الجزائريين وتأميم المحروقات، لم تتطرق إلى المظاهرات التي تطالب بعدم ترشحه.

أهم ما جاء في كلمة بوتفليقة:

بوتفليقة: تبرز رسالتي بكل قوة، رسالة فضائل الاستمرارية التي تجعل كل جيل يضيف حجرا إلى ما بني قبله.

بوتفليقة: الاستمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية.

بوتفليقة: الاستمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم.

بوتفليقة: هناك حالة من عـدم الاستقرار وآفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في جوارنا الـمباشر.

بوتفليقة: جيشنا في حاجة إلى شعب واع ومجند ويقظ لكي يكون سندا ثمينا ودرعا قويا للحفاظ على استقرار البلاد.

مواقع صحفية جزائرية قالت إن العشرات احتجوا على زيارة الوفد الحكومي، الذي ضم إلى جانب وزير الداخلية وزير الطاقة ورئيس نقابة العمال وعبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى مدينة "أدرار" جنوب غربي البلاد أمام القاعة التي شهدت الاحتفال.

تأييد لبوتفليقة:

الأمين العام للاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي السعيد أكد تمسك الاتحاد بترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأن اختياره تم عن قناعة.

السعيد: بالنسبة لنا لا بديل لبوتفليقة، وهو خيارنا ويحظى بمساندة مطلقة.

السعيد: قرارنا نابع من إنجازات ملموسة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

السعيد: هل تريدون الرجوع إلى سنوات حرق المنازل والمصانع وسنوات الدم والدموع؟ نقول لا ولا ولا، ولذلك اخترنا مرشحنا عبد العزيز بوتفليقة.

الاتحاد، وهو أكبر تنظيم نقابي بالبلاد، دعا مطلع مايو/ أيار 2018 إلى إعادة ترشح بوتفليقة.

عبد المالك سلال مدير حملة بوتفليقة الانتخابية قال، على هامش الاحتفال، إن مشروع الولاية الخامسة "ما يزال قائما لحسن الحظ" بالرغم من الاحتجاجات المتصاعدة ضد ترشح بوتفليقة، 81 عاما.

سلال: الشعب الجزائري كله من حقه أن يعبر عن موقفه بخصوص الانتخابات المقبلة.

سلال: الشباب الجزائري سواء كان موافقا أو غير موافق فمن المهم الحفاظ على السلم والأمن.

مراقبون دوليون:

أعلن مدير الحريات في وزارة الداخلية الجزائرية عبد الرحمان سيديني إن بلاده وجهت دعوات لمنظمات دولية وإقليمية من أجل إيفاد مراقبين للوقوف على سير انتخابات الرئاسة المقررة في 18 من أبريل/نيسان المقبل.

المسؤول الجزائري قال إن وزارة الخارجية تعمل حاليا "مع الشركاء الأجانب" على هذا الأمر.

استمرار الاحتجاجات: