شاهد: حشود تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

احتشد آلاف الفلسطينيين وسط مدينة غزة، ظهر اليوم الأحد، للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بدعوة من "الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني".
حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديده في التعامل معها ومع وجودها.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 23, 2019
https://twitter.com/DSZuhri/status/1099318834920677376?ref_src=twsrc%5Etfw
تصدر هاشتاج #ارحل_يا_عباس مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين يوم أمس، للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية، وتفاعل المئات على تويتر مع الهاشتاج.. وتلك أبرز التغريدات:
رحيل الخائن مطلب شعبي #ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/rpDehJWkvU
— Marwan A. Alleddawi (@elldawi_) February 23, 2019
https://twitter.com/Fedaawni1/status/1099374850253221888?ref_src=twsrc%5Etfw
حتى فتح قَسّمها#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/QaxUQ8BnPx
— Marwan A. Alleddawi (@elldawi_) February 23, 2019
من العار على كل وطني وشريف أن يقبل على نفسه أن يبقى عباس في الحكم #لن_نختارك#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/aJBexJKH6u
— waseem abu shbak 🔆 (@waseem_shbak) February 23, 2019
ارحل يا قاطع الارزاق#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/77YghBSqeN
— Marwan A. Alleddawi (@elldawi_) February 23, 2019
https://twitter.com/TcqR8lRftQa01VV/status/1098276860876726273?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/asaduosh/status/1099334786257207296?ref_src=twsrc%5Etfw