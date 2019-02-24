شاهد: حشود تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

احتشد آلاف الفلسطينيين وسط مدينة غزة، ظهر اليوم الأحد، للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بدعوة من "الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني".

مطالبات بالرحيل:

آلاف الفلسطينيين استجابوا لدعوة الحراك وتجمعوا في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وبمشاركة أهالي الشهداء والأسرى والجرحى والأطفال والشباب والنقابات.

"الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني قال إن عباس "أمعن في إذلال أبناء شعبه، بعدما قطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، وكأنه يستجيب لضغوط الاحتلال".

رسالة للمشاركين بالقمة العربية الأوربية:

الحراك الشعبي بعث مساء رسالة للرؤساء المشاركين في القمة العربية-الأوربية في شرم الشيخ المصرية تؤكد أن محمود عباس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني، وفقًا للقانون الأساسي الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ4 سنوات فقط، والتي انتهت في العام 2009″.

الرسالة حمّلت عباس مسؤولية فشل جهود الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق تهدئة بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة نهاية عام 2018، من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

بين "ارحل" و"اخترناك":

بين "ارحل" و"اخترناك" عاشت مواقع التواصل الاجتماعي حالة انقسام واضحة في المنشورات والتغريدات التي أطلقها المؤيدون لحركتي فتح وحماس، حول موقفهما من عباس، وفي أعقاب الحملات المستعرة على صفحات التواصل الاجتماعي تبادل قيادات في فتح وحماس الاتهامات.

مؤيدو حركة حماس والفصائل الفلسطينية الرافضة لسياسات أبو مازن يرون أنه وبعد مرور 14 عامًا على حكم الرئيس الفلسطيني آن الأوان لرحيله عن سدة النظام السياسي، في حين يرى المؤيدون له أنه يحارب من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وهو ما يعني صوابية نهجه وسياساته.

حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديده في التعامل معها ومع وجودها. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 23, 2019

حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية، غرد على تويتر قائلًا " حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء. هذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية".

https://twitter.com/DSZuhri/status/1099318834920677376?ref_src=twsrc%5Etfw

سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس رد على تويتر "تصريحات حسين الشيخ حول اتخاذ إجراءات لإنهاء مستقبل حماس بالساحة الفلسطينية تعكس طبيعة هذا الفريق التصفوي وأنه مجرد وكيل لمحاربة المقاومة".

#ارحل_يا_عباس:

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_عباس مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين يوم أمس، للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية، وتفاعل المئات على تويتر مع الهاشتاج.. وتلك أبرز التغريدات:

https://twitter.com/Fedaawni1/status/1099374850253221888?ref_src=twsrc%5Etfw

من العار على كل وطني وشريف أن يقبل على نفسه أن يبقى عباس في الحكم #لن_نختارك#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/aJBexJKH6u — waseem abu shbak 🔆 (@waseem_shbak) February 23, 2019

https://twitter.com/TcqR8lRftQa01VV/status/1098276860876726273?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/asaduosh/status/1099334786257207296?ref_src=twsrc%5Etfw