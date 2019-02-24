شاهد: إيران تطلق بنجاح صاروخ من غواصة خلال مناورات بالخليج

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أجرت اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ كروز، اليوم، خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

التفاصيل:

وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء قالت "في اليوم الثالث من المناورات تم بنجاح إطلاق صاروخ كروز من غواصة تابعة للبحرية الإيرانية من طراز غدير".

الوكالة نقلت عن بيان عسكري قوله إن غواصات إيرانية أخرى من طراز ‘طارق’ وغواصات ‘فاتح’ الإيرانية الصنع، تتمتع أيضا بهذه القدرة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 100 قطعة بحرية تشارك في المناورات الجارية لمدة ثلاثة أيام في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز وحتى المحيط الهندي.

وكالة "فارس" الإيرانية ذكرت أنه "بسبب احتمال الكشف عن مكان الغواصة حين إطلاق الطوربيد، فقد تم للمرة الأولى، إطلاق صاروخ من عمق البحر نحو الهدف، حيث يمكن عبر هذه الطريقة استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الإطلاق".

محاولة تخريب

وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء نقلت عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله إن إيران على علم بوجود "جهود من جانب الأعداء" لتخريب برنامجها الصاروخي وإنها أحبطت هذه الجهود.

نقلت الوكالة عن العميد حاجي زادة أحد كبار قادة الحرس الثوري قوله "إنهم كانوا يسعون لتخريب بعض المكونات لجعل الصواريخ تنفجر في الجو. لكنهم فشلوا حتى الآن. لأننا توقعنا (خطط التخريب) وقمنا بتعزيزات".

حاجي زادة قال إن محاولات تخريب مشابهة حصلت في الماضي واستهدفت القطاعين النووي والنفطي في إيران.

في وقت سابق هذا الشهر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدفع قدما برنامجا سريا يهدف إلى تخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية.

الصحيفة أفادت أن واشنطن تحاول "زرع قطع غيار ومواد فاسدة في شبكات الإمداد" التي تستورد طهران من خلالها الأدوات اللازمة من أجل برنامجها الصاروخي الفضائي، كجزء من حملة لإضعاف الجيش الإيراني.

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