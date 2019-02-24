بسبب السعودية.. فرنسا تدعو ألمانيا لتخفيف قوانين تصدير السلاح

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير (الأحد) إنه يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوربي لتعزيز صناعة الدفاع.

ما القصة؟

فرنسا شكت من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية وهي من المشترين الرئيسيين للأسلحة.

تصريحات لو مير لصحيفة فيلت ام زونتاغ:

إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها.

إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة وكفؤا فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوربا.

فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح.

نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة.

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