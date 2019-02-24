بسبب السعودية.. فرنسا تدعو ألمانيا لتخفيف قوانين تصدير السلاح

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير (الأحد) إنه يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوربي لتعزيز صناعة الدفاع.
ما القصة؟
- فرنسا شكت من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية وهي من المشترين الرئيسيين للأسلحة.
تصريحات لو مير لصحيفة فيلت ام زونتاغ:
- إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها.
- إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة وكفؤا فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوربا.
- فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح.
- نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة.
خلفية
- ألمانيا قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها سترفض منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للرياض بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي.
- لم تحظر رسميا الصفقات التي تمت الموافقة عليها من قبل ولكنها حثت الصناعة على الامتناع عن مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي.
- تتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن اقتراح مشترك للخطوط العريضة لتصدير السلاح لدول غير أوربية.
- المستشارة أنغيلا ميركل قالت في يناير/كانون الثاني إنه يجب على الاتحاد الأوربي زيادة التعاون في مجال الدفاع ولاسيما تطوير أنظمة الأسلحة.
- ميركل: الألمان قد يتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن قيود التصدير الصارمة.