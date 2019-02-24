السعودية تعين أول سفيرة بأمريكا وخالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع

أصدرت السعودية أمرًا ملكيًا باستبدال سفير المملكة في واشنطن في وقت لا تزال تداعيات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعكّر العلاقات بين البلدين الحليفين.

وتم، السبت، تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة في واشنطن بدلًا من الأمير خالد بن سلمان الذي عيّن نائبًا لوزير الدفاع، لتصبح بذلك أول سعودية تتولى منصب سفيرة.

التفاصيل:

الأميرة ريما ابنة الأمير بندر الذي تولى منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005.

كانت الأميرة ريما تعمل في القطاع الخاص قبل انضمامها للهيئة العامة للرياضة بالسعودية حيث دافعت عن مشاركة المرأة في الرياضة وركزت على زيادة تمكين النساء.

الأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد والذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع.

كان الأمير خالد يشغل منصب سفير السعودية بواشنطن منذ 2017. ويشغل الأمير محمد منصب وزير الدفاع منذ 2015 عندما تولى الملك سلمان السلطة في البلاد.

الأمير خالد بن سلمان سفير الرياض السابق لدى واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (غيتي)

خلفيات:

يأتي الأمر الملكي في وقت تشهد علاقات المملكة مع واشنطن توترات على خلفية جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

بعد أن نفت الرياض في البداية علاقتها بالجريمة، عادت وقدّمت روايات متضاربة وتقول حاليًا إن العملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال جمال خاشقجي.

الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسميًا على بقائهم، في صفعة جديدة يتلقاها الرئيس دونالد ترمب في ملف علاقته بالسعودية.

جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة (رويترز)