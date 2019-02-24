البشير: المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الانحياز للجيش.

التفاصيل:

البشير طالب خلال أداء مسؤولين جدد اليمين الدستوري، بتشكيل حكومات كفاءات والابتعاد عن المحاصصات السياسية.

البشير ارتدى الزي العسكري خلال أداء وزير الدفاع المكلف عوض بن عوف اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس، كما أدى اليمين رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا، وقادة عسكريون اليمين حكاما للولايات السودانية.

البشير أكد أن اختيار المسؤولين الجدد "لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بقدراتهم".

بيان رئاسي أعلن الأحد أن البشير عين مصطفى يوسف وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، لكنه فقد المنصبين خلال يومين.

استمرار المظاهرات:

بالتزامن مع أداء اليمين الدستورية، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة الخرطوم وأم درمان الأحد.

المظاهرات تعد تحديا لحالة الطوارئ التي أعلنها البشير الجمعة لمدة عام ضمن حزمة إجراءات أخرى، شملت أيضا إقالة الحكومة الاتحادية وحكام الولايات وحكوماتها.

شهود عيان وناشطون قالوا إن 12 من أحياء الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان شهدت تظاهرات كان أكبرها داخل السوق الكبير في أم درمان.

بحسب شهود العيان، قامت القوات الأمنية بتفريق التظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإجبار التجار على إغلاق محالهم.

الآلاف تظاهروا في حي شمبات وبري بالخرطوم حيث أغلقوا شارعا رئيسيا وأضرموا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات "الحرية! الحرية!".

وكالة رويترز قالت إن أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المنطقة التي أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

تجمع المهنيين السودانيين، الذي يوجه الدعوات للتظاهر، وقوى الحرية والتغيير دعت لثلاثة مواكب اليوم بمدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان للاحتجاج على قرارات البشير.