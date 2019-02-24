الاحتلال يبعد رئيس مجلس الأوقاف بالقدس ونائبه عن الأقصى

سلّمت شرطة الاحتلال رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه ناجح بكيرات قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن شرطة الاحتلال أخذت قرارًا استباقيا بشأن إبعادهما قبل عرضهما خلال ساعات اليوم على محكمة الاحتلال.

بسبب "باب الرحمة":

قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، الشيخين سلهب وبكيرات من منزليهما في القدس المحتلة، بالإضافة إلى 12 فلسطينيًا آخرين.

الجنود الإسرائيليين اقتحموا منزل الشيخ سلهب في بلدة بيت حنينا شمال القدس، واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

اعتقلت في ذات الوقت الشيخ بكيرات بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.

محامي الهيئة محمد محمود، تمكن من زيارة سلهب وبكيرات لاحقًا في مركز الاعتقال والتحقيق المعروف باسم "المسكوبية" غرب المدينة المقدسة.

صور على منصات التواصل أظهرت عملية الاعتقال التي تأتي بعد يومين من فتح مجلس الأوقاف الأعلى في القدس لباب مصلى "باب الرحمة" المغلق بقرار من شرطة الاحتلال منذ عام 2003.

الشيخ سلهب كان في مقدمة المصلين الذين أعادوا فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في الاقصى يوم الجمعة، علمًا أن مجلس الأوقاف الاسلامية قد تم إعادة تشكيله قبل عدة أسابيع بتركيبة واسعة.

يأتي اعتقالهما بذريعة مشاركتهما في إعادة افتتاح مبنى ومُصلى باب الرحمة -إلى جانب آلاف المصلين- داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عامًا من قبل سلطات الاحتلال.

بيان للشرطة الإسرائيلية صدرت الليلة الماضية هددت بأنها ستعتقل كل من شارك في خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة.

اعتقلت شرطة الاحتلال ليلة الجمعة 60 مقدسيًا، كما اعتقلت أمس ثلاثة مقدسيين، بذريعة منع حدوث مواجهات في الحرم القدسي.

مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية دعا لاجتماع طارئ في القبة النحوية لبحث اعتقال الشيخ سلهب.

تنديد فلسطيني:

حذر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني من تداعيات اعتقال الشيخ سلهب لما يمثله من مكانة بين الفلسطينيين.