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إحباط محاولة خطف طائرة أثناء توجهها إلى دبي

"طائرة تابعة لطيران "بنغلادش بيمان
"طائرة تابعة لطيران "بنغلادش بيمان
24/2/2019

أعلن مسؤول في إدارة الطيران في بنغلادش أن قوات الأمن أحبطت، الأحد، محاولة خطف طائرة ركاب أثناء توجهها من دكا إلى دبي، مؤكّداً أنّ الطائرة حطّت بسلام ولم يصب أيّ من ركابها بأذى.

التفاصيل:
  • نائب مدير أمن الطائرات، مفيد، قال إن جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لطيران "بنغلادش بيمان" سالمون بعد أن أحبطت قوات الأمن البنغلادشية محاولة خطف الطائرة من قبل رجل قال إنه يحمل مسدساً.
  • النائب أضاف "لقد تمكننا من إنقاذ الجميع بنجاح"، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلت رجلاً عمره 25 عاماً لمحاولته خطف الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة "بي جي 147".
  • هبطت الطائرة بسلام في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش حيث تم إخلاء جميع الركاب.
  • مفيد، الذي يُعرف باسمه الأول، صرح للصحفيين أن المشتبه به زعم أن بحوزته مسدسا، ولكن تم احتجازه ويتمّ التحقيق معه.
  • قوات الجيش والبحرية وقوات الشرطة الخاصة قامت بتطويق الطائرة بعد هبوطها.
  • رئيس الطيران المدني نعيم حسن ذكر سابقاً أن المشتبه به زعم أن بحوزته قنبلة.
  • حسن أضاف أنه بعد اعتقال المشتبه به "يبدو من الحديث والحوار الذي أجريناه معه أنه مضطرب نفسيا".
  • صحيفة "دكا تريبيون" المحلية، نقلت عن مسؤول محلي قوله، إن مسلحا حاول تولي قيادة قمرة القيادة بعد أن أقلعت الطائرة من مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا، وأجبر الطيار على الهبوط في مطار تشيتاجونج جنوبي بنغلاديش.
  • قامت الشرطة بتطويق المنطقة، وحاصرت الطائرة على المدرج؛ كما تم تعليق الأنشطة التشغيلية في المطار، وفق المصدر نفسه.
  • الصحيفة لفتت إلى أن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بعد هبوطها، مشيرة إلى أن المسلح مع اثنين من الطاقم لا يزالون على متنها.  
  • شاكيل ميراج، مدير عام بشركة طيران بيمان بنغلادش، قال لـ"رويترز" إنه تم السماح لجميع الركاب وعددهم 142 شخصا بمغادرة الطائرة.
المصدر : وكالات
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