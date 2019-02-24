إحباط محاولة خطف طائرة أثناء توجهها إلى دبي

أعلن مسؤول في إدارة الطيران في بنغلادش أن قوات الأمن أحبطت، الأحد، محاولة خطف طائرة ركاب أثناء توجهها من دكا إلى دبي، مؤكّداً أنّ الطائرة حطّت بسلام ولم يصب أيّ من ركابها بأذى.

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