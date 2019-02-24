أردوغان عن السيسي: لا أقابل شخصا مثله على الإطلاق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه غير مستعد للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في مقابلة مع محطتي (سي إن إن ترك) و(كانال دي) التلفزيونيتين المحليتين. وتشهد العلاقة بين البلدين توترا منذ أن نفذ السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 تسلم بعدها الحكم.

ولفت أردوغان إلى أن ما يسمى الاعترافات انتزعت تحت التعذيب من الشبان الذين أعدموا. واستشهد بأقوال أحد الشبان للقاضي، حول كيفية تعرضه للصعق الكهربائي، وأن كمية الكهرباء التي تعرض لها تكفي لإنارة مصر 20 عاما.

وأشار أردوغان إلى أن ذلك الشاب قد قال "أعطني صاعق كهربائي، وسأجبر أي شخص يقف معنا هنا في المحكمة على الاعتراف باغتياله الرئيس السابق أنور السادات".

ماذا قال أردوغان؟

جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي؟، أنا لا أقابل شخصا مثله على الإطلاق.

قبل كل شيء يتعين عليه إخراج كافة الناس (المعتقلين السياسيين) من السجون بعفو عام، وطالما لم يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي.

نظام السيسي منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم 42 شخصًا كان آخرهم 9 شبان، وهذا يعد حادثة لا يمكن قبولها أو غض الطرف عنها.

الأمر الواضح في هذه الإعدامات الأخيرة هي أنها جريمة ضد الإنسانية.

بكل تأكيد، سيُقال لنا إن هذا قرار القضاء. لكن القضاء والانتخابات وكل هذه الأمور هناك بلا معنى. هناك نظام استبدادي، بل حتى شمولي.

الشعب المصري في قلبنا ولكن السيسي ليس له مكان فيه.

السيسي انقلب على مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيا.

لقد قلت وما زلت أقول إن السيسي انقلابي ولكن الدول الغربية مع الأسف استقبلته بالسجاجيد الحمراء ومستمرة في دعم الانقلاب.

إعدامات مصر