أردوغان: إذا كان ابن سلمان لا يعلم قاتل خاشقجي فمن يعلم؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يعلم قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فمن يعلم، مضيفا أن من أعطى أوامر القتل معروف.
أبرز تصريحات أردوغان
- من أعطى الأوامر بتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي معروف.
- إذا لم يكن ولي العهد السعودي يعلم قاتل خاشقجي، فمن الذي يعلم؟
- لن نتوقف عن متابعة موضوع اغتيال خاشقجي لأن الجريمة ارتكبت على الأراضي التركية.
- إذا كنت واثقا من نفسك فلتخرج للعلن وتتكلم عوضا عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة.
- تركيا لديها وثائق تؤكد استحالة طمس جريمة مقتل خاشقجي.
- التسجيلات التي تملكها تركيا حول جريمة قتل خاشقجي تم إسماعها للكثير من المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولون السعوديون.
- بحثنا القضية خصيصا مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طريق الهاتف.
- ثمة شخص منحط وعديم الأخلاق يقول "أنا أعرف التقطيع جيدا"
- تبين لنا أنه طبيب شرعي، هؤلاء يظنون أن العالم مجموعة من البلهاء.
خلفية
- قتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
- بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، اعترفت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
- منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي دون أن تسميه.
- خاشقجي الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن كان من أشد منتقدي ولي العهد السعودي الذي ينفي تورطه في القتل.
- تقييم للمخابرات المركزية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي أمر على الأرجح بقتل خاشقجي.
- في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال جمال خاشقجي.
- تنفي الرياض أي علاقة لولي العهد بالجريمة.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار إلى مبيعات الأسلحة إلى السعودية كمصدر مهم للوظائف الأمريكية ووقف إلى جانب ولي العهد السعودي.