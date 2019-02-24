أردوغان: إذا كان ابن سلمان لا يعلم قاتل خاشقجي فمن يعلم؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يعلم قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فمن يعلم، مضيفا أن من أعطى أوامر القتل معروف.

أبرز تصريحات أردوغان

من أعطى الأوامر بتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي معروف.

إذا لم يكن ولي العهد السعودي يعلم قاتل خاشقجي، فمن الذي يعلم؟

لن نتوقف عن متابعة موضوع اغتيال خاشقجي لأن الجريمة ارتكبت على الأراضي التركية.

إذا كنت واثقا من نفسك فلتخرج للعلن وتتكلم عوضا عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة.

تركيا لديها وثائق تؤكد استحالة طمس جريمة مقتل خاشقجي.

التسجيلات التي تملكها تركيا حول جريمة قتل خاشقجي تم إسماعها للكثير من المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولون السعوديون.

بحثنا القضية خصيصا مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طريق الهاتف.

ثمة شخص منحط وعديم الأخلاق يقول "أنا أعرف التقطيع جيدا"

تبين لنا أنه طبيب شرعي، هؤلاء يظنون أن العالم مجموعة من البلهاء.

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