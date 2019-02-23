كاردينال ألماني: الكنيسة أتلفت ملفات حول اعتداءات جنسية لأعضائها

قال الكاردينال الألماني راينهارد ماركس المستشار المقرب من البابا فرنسيس في اجتماع في الفاتيكان (السبت) إن الكنيسة أتفلت ملفات حول مرتكبي اعتداءات جنسية من أعضائها.

تصريحات ماركس جاءت خلال مشاركته في قمة مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

أبرز ما قاله الكاردينال الألماني راينهارد ماركس:

ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين تم إتلافها أو لم يتم حتى إنشاؤها.

أطالب الكنيسة بمزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع الحالات التي تم الكشف عنها.

الشفافية تتضمن أيضا نشر أعداد حالات الاعتداء وتفاصيلها، موضحا أن الجرائم والتستر عليها يضر بالكنيسة.

الاعتداء الجنسي على أطفال وقُصّر يعود لحد ليس بالقليل إلى إساءة استغلال السلطة في المجال الإداري (بالكنيسة).

الإدارة لم تسهم في تحقيق الرسالة المكلفة بها الكنيسة، بل في "التعتيم عليها" وجعلها غير ممكنة.

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