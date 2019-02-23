فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن حكومته قطعت علاقاتها مع كولومبيا بعد أن ساعدت الأخيرة جهود المعارضة لجلب مساعدات إنسانية للبلاد.

مادورو قال أمام تجمع لمناصريه في كراكاس إن على السفير والدبلوماسيين مغادرة فنزويلا في غضون 24 ساعة.

أهم تصريحات مادورو:

لقد نفد الصبر، لا أستطيع أن أتحمل الأمر بعد الآن. لا يمكننا الاستمرار في تحمل استخدام الأراضي الكولومبية في الهجمات على فنزويلا.

لهذا السبب، قررت قطع كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية.

ايفان دوكي (الرئيس الكولومبي) انت شيطان، لم تنحدر أي حكومة كولومبية الى هذا المستوى أبدا.

دخول المساعدات:

قرار الرئيس الفنزويلي يأتي فيما شهد معبر حدودي بين البلدين اعمال عنف، حين حاولت أربع شاحنات اقتحام معبر حدودي بدعم من الحشود المطالبة بمرور قافلة مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة.

مادورو أصدر أمرا للقوات المسلحة بإغلاق الجسور الحدودية الثلاثة الرئيسية ومنع دخول المساعدات، فيما وضع الجيش سواتر وحاويات لإغلاق جسر رابع منذ مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري.

مادورو يعتبر دخول المساعدات تمهيدا لتدخل عسكري في بلاده وإسقاط حكومته.

فنزويلا قطعت في وقت سابق علاقاتها مع الولايات المتحدة.

إدارة الهجرة في كولومبيا قالت إنه سوف يتم تفريغ قافلة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.

قوات الأمن الفنزويلية أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على قافلة من أربع شاحنات عند جسر "فرانشيسكو دي باولا" على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن الشاحنات عبرت الحاجز الأول المقام في وسط الجسر ثم أوقفتها قوات الأمن الفنزويلية على الجانب الآخر.

نائب في البرلمان الفنزويلي قال للصحفيين إن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت من البرازيل إلى داخل فنزويلا ظهر السبت، لكن وكالة رويترز نقلت إن أحد موظفيها "إن الشاحنة لم تعبر بعد نقطة الرسوم الجمركية رغم دخولها أراضي فنزويلا".

زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وعد المواطنين بدخول المساعدات عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل.

غوايدو، الذي اعترف به نحو خمسين بلدا رئيسا بالوكالة، كتب على تويتر "نعلن رسميا دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية عبر حدودنا مع البرازيل. فنزويلا، إنه إنجاز عظيم".

¡Atención Venezuela! Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil. ¡Esto es un gran logro, Venezuela! ¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019