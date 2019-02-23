شاهد: عقد قران أمام مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى

عقد شاب وفتاة، اليوم السبت، قرانهما أمام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.
وبحضور الأهل والأقرب والمصلين وتوزيع القهوة والحلويات على المشاركين عقد محمد قرانه على آية أمام المصلى، بعدما تمكن الفلسطينيون من إعادة فتح باب الرحمة أمس (الجمعة) بعد 16 عامًا من إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
اعتقالات
- قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، السبت، 3 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بينهم أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة.
- شهود عيان أفادوا لـ"الأناضول"، أن القوات اعتقلت أمين سر حركة "فتح"، رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي) ناصر قوس، بعد اقتحام منزله، كما اعتقلت الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من فتحوا مصلى "باب الرحمة"، الجمعة، بحسب المصادر.
- كما اعتقلت شرطة الاحتلال أيضا، حارس المسجد الأقصى سامر القباني، أثناء خروجه من جهة باب الأسباط، واقتادته للتحقيق.
خلفيات:
- أمس الجمعة، أدى فلسطينيون الصلاة في مصلى "باب الرحمة"، بالناحية الشرقية من المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه عام 2003.
- شرطة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت المصلى بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وتجدد أمر الإغلاق سنويا منذ ذلك الحين، إلا أنها أثارت غضب الفلسطينيين مؤخرا بإغلاق بوابة حديدية تؤدي إليه.
- سمي المكان "باب الرحمة" على اسم إحدى بوابات البلدة القديمة التي تم إغلاقها في عهد صلاح الدين الأيوبي، خشية استخدامه من قبل متسللين، بعد تحريره المدينة من الصليبيين.
- تنتشر داخل السور الخارجي للمسجد العديد من المصليات والساحات والقباب، وغيرها من المرافق الدينية والتعليمية.
- منذ الاثنين الماضي، يواصل فلسطينيون التجمع قبالة "باب الرحمة"، وأداء الصلوات في ساحات قريبة منه، وسط اشتباكات من وقت لآخر مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي.