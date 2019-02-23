شاهد: عقد قران أمام مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى

عقد شاب وفتاة، اليوم السبت، قرانهما أمام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وبحضور الأهل والأقرب والمصلين وتوزيع القهوة والحلويات على المشاركين عقد محمد قرانه على آية أمام المصلى، بعدما تمكن الفلسطينيون من إعادة فتح باب الرحمة أمس (الجمعة) بعد 16 عامًا من إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقالات

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، السبت، 3 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بينهم أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة.

شهود عيان أفادوا لـ"الأناضول"، أن القوات اعتقلت أمين سر حركة "فتح"، رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي) ناصر قوس، بعد اقتحام منزله، كما اعتقلت الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من فتحوا مصلى "باب الرحمة"، الجمعة، بحسب المصادر.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال أيضا، حارس المسجد الأقصى سامر القباني، أثناء خروجه من جهة باب الأسباط، واقتادته للتحقيق.

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