السودان: وزير الدفاع نائبا للرئيس ورئيس وزراء جديد للبلاد

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير عدة مراسيم شملت تعيين نائب للرئيس ورئيس وزراء جديد للبلاد وكذلك تعيين عدد من الوزراء وحكام الولايات.

التفاصيل:

الرئاسة السودانية أعلنت تعيين وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.

الرئاسة أعلنت أيضا تعيين محمد طاهر إيلا، والي ولاية الجزيرة، رئيسا للوزراء.

في وقت سابق الشهر الجاري قال بن عوف، الذي تولى في السابق رئاسة الأركان ورئاسة الاستخبارات العسكرية، إن الشبان الذين شاركوا في الاضطرابات الأخيرة لهم "طموح معقول".

البشير قال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إنه سيؤيد إيلا في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 إذا قرر الترشح.

مرسوم تعيين إيلا صدر بعد مرسوم بن عوف نائباً أول للرئيس.

البشير أصدر فجر السبت مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين بتصريف مهام الوزارات، بجانب إعفاء حكام الولايات واستبدالهم جميعا بقادة عسكريين.

البشير عين، قبل اختيار رئيس للوزراء، كلا من عوض بن عوف وزيرا للدفاع والدرديري محمد أحمد وزير للخارجية ومحمد حمد سالم وزيرا للعدل.

كما أعلن البشير تعيين فضل عبد الله فضل وزيرا لشئون الرئاسة، وحامد ممتاز وزيرا لديون الحكم الاتحادي وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.

عوف سيحل مكان بكري حسن صالح، الذي تعد هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إقالته، وسبق له أن شغل عدة مناصب وزارية بينها الداخلية والدفاع.

بكري حسن صالح كان في السابق فريقا أول في الجيش، وكان يتنقل بين المناصب منذ الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة قبل ثلاثة عقود.

التغييرات التي يجريها البشير تأتي غداة خطاب له أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة وحل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات.

الرئيس السوداني استقبل السبت وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الذي بدأ الجمعة زيارة إلى الخرطوم مبعوثا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

البشير بحث مع العطية العلاقات العسكرية والدفاعية والمشروعات التنموية المشتركة بين البلدين.

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