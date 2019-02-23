احتجاجات في الخرطوم ووسط السودان بعد خطاب البشير

اندلعت احتجاجات في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مساء الجمعة، أثناء وبعد إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني.

مظاهرات مستمرة:

خرجت مظاهرات صباح السبت في جامعة الأحفاد، وفي بحري بالحلفايا تطالب بإسقاط النظام.

خرج المئات في الحي الشرقي، بمدينة مدني، خرجوا عقب دعوة تجمع المهنيين للتظاهر رفضا لخطاب البشير.

خرجت مظاهرات في عدة أحياء بالخرطوم، وأم درمان، ومدينة بحري، تطالب بإسقاط النظام.

تجمع المهنيين: خطاب البشير لا يعنينا.. وهدفنا إسقاط النظام وتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

كما ذكر تجمع المهنيين، أن مواطني منطقة أربجي، بولاية الجزيرة (وسط) خرجوا في تظاهرات تطالب بإسقاط النظام.

أبرز ما ورد في بيان تجمع المهنيين السودانيين:

"تابعنا خروج الطاغية الذي أذل الشعب معلنا حالة الطوارئ وحل الحكومة.

يريد البشير إضفاء الشرعية على نفسه، لكنه غير مرحب به، ولم يكن جدير بقيادة الشعب طيلة ثلاثين عام مضت.

ندعو شعبنا وزملائنا ورفاق الدرب إلى الخروج إلى الشوارع والطرقات بالمدن والأحياء ضد العساكر.

لن نتراجع عن حلمنا الأكبر والذي تعاهدنا عليه جميعا وهو إعلان الحرية والتغيير، ويأتي في مقدمته، سقوط هذا النظام بالكامل وتنحي الرئيس".

خطاب البشير:

مساء الجمعة أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.

البشير قام بحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

بيان سابق لتجمع المهنيين السودانيين قال إن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني بإسقاط النظام لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشارع.

خلفيات: