شاهد: فلسطينيون يعيدون فتح مصلى باب الرحمة بالأقصى

تمكن المقدسيون، الجمعة، من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك الذي قامت قوات الاحتلال بإغلاقه منذ العام 2003.

حشود غفيرة:

انتظم المصلون لأداء صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالناس.

شارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين وشخصيات فلسطينية أخرى في فتح مصلى باب الرحمة وسط هتافات التكبير والدعوة لنصرة القدس الشريف والأراضي العربية.

https://twitter.com/qudsn/status/1098897020205584389?ref_src=twsrc%5Etfw

خطيب الأقصى: لا نقر بقرار إغلاق باب الرحمة

قال خطيب المسجد الأقصى خلال خطبة الجمعة : "لا نقر ولا نعترف بقرار المحاكم الإسرائيلية القاضي بإغلاق باب الرحمة، فهو قرار باطل وغير شرعي".

جاءت هذه التطورات بعد اعتقال جنود الاحتلال لأكثر من 60 مقدسيا، وتحويلهم لمحيط الأقصى والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية.

للقدس صباح الخير والنصر.. للأقصى والمقدسات.. لفلسطين من بحرها لنهرها.. للمرابطين الآن، ولمن سيحتشدون اليوم ردا على عدوان الاحتلال على "باب الرحمة".. لمن اقتادهم الغزاة إلى السجون من رموز الدفاع عنها هذه الليلة (حوالي 50)، ولجميع الأسرى، ولكل الأوفياء لقضيتها في العالم أجمع. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 22, 2019

حملة اعتقالات

شنت قوات إسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس بعد الدعوات للنفير العام نحو المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات إسرائيلية.

نفير عام

وكانت الحركة الإسلامية في القدس إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى لكسر إجراءات إسرائيل في باب الرحمة، وإقامة الصلاة فيه وفي الساحات القريبة منه.

أكدت الحركة في بيان لها، ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة كسائر مصليات المسجد الأقصى الأخرى.

المرابطون يتناولون العشاء خلال اعتصامهم أمام باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/nhQUEqzgzw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 21, 2019

وطالبت الحركة الحكومة الأردنية للقيام بواجبها ومسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وناشدت مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية للثبات على موقفها المعلن بفتح باب الرحمة للصلاة بشكل دائم.

طالبت شعوب الأمة وجماهيرها للقيام بواجبهم بنصرة أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى بكافة الأشكال.

مواجهات في المغير وإصابة فلسطينيين

وأصيب فلسطينيان بجراح، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة المغيّر، شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عراب فقهاء، مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الجمعية نقلت مصابين اثنين بالرصاص الحي من بلدة المغيّر، للمستشفى الاستشاري (خاص) في رام الله.

وأوضحت أن أحد المصابين مصاب بالرصاص الحي في الصدر، والثاني في الفخذ.

واندلعت الجمعة، مواجهات في بلدة المغير بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألفا في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

ماذا تعرف عن باب الرحمة