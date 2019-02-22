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سياسة

شاهد: احتجاجات وصلاة الغائب على المعدومين في مصر

22/2/2019

شهدت عدة دول وقفات احتجاجية ضد إعدام 9 شباب مصريين بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لوقف إعدام المعارضين.

تونس 21 فبراير

وقفة أمام السفارة المصرية للتنديد بإعدام 9 شبان مصريين في قضية مقتل النائب العام السابق

القدس 21 فبراير

المعتصمون عند باب الرحمة بالأقصى يؤدون صلاة الغائب على 9 مصريين تم إعدامهم الأربعاء

إسطنبول وكيب تاون/ 22 فبراير

أدى مصلون في مدينتي إسطنبول التركية وكيب تاون بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح تسعة شباب مصريين أعدموا في مصر الأربعاء الماضي.

مونتريال / كندا 21 فبراير

وقفة أمام القنصلية المصرية في مونتريال للتنديد بالإعدامات الأخيرة في مصر

أونتاريو / كندا 21 فبراير

وقفة احتجاجية للجالية المصرية للتنديد بإعدام 9 في قضية مقتل النائب العام السابق

المصدر : الجزيرة مباشر
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