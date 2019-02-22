شاهد: احتجاجات وصلاة الغائب على المعدومين في مصر

شهدت عدة دول وقفات احتجاجية ضد إعدام 9 شباب مصريين بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لوقف إعدام المعارضين.
وقفة أمام السفارة المصرية للتنديد بإعدام 9 شبان مصريين في قضية مقتل النائب العام السابق
المعتصمون عند باب الرحمة بالأقصى يؤدون صلاة الغائب على 9 مصريين تم إعدامهم الأربعاء
أدى مصلون في مدينتي إسطنبول التركية وكيب تاون بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح تسعة شباب مصريين أعدموا في مصر الأربعاء الماضي.
وقفة أمام القنصلية المصرية في مونتريال للتنديد بالإعدامات الأخيرة في مصر
وقفة احتجاجية للجالية المصرية للتنديد بإعدام 9 في قضية مقتل النائب العام السابق