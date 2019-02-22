شاهد:سفير أمريكي سابق بالرياض يصف سياسات ابن سلمان بالفاشلة

قال السفير الأمريكي السابق بالرياض روبرت جوردان إن سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال العامين الماضيين " فاشلة".

أضاف جوردان في جلسة بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض نظمها المركز العربي بواشنطن أن ملابسات قتل الصحفي جمال خاشقجي مثال فظيع على وحشية لا ينبغي أن تمارسها دولة حليفة للولايات المتحدة.

تصريحات جوردان

بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان تشاركنا مع السعودية من أجل دعم وتشجيع الجهاديين الذين كانوا يقودهم أسامة بن لادن

حاولنا جعل السعوديين يفهمون أهمية محاربة التنظيمات الإرهابية لكنهم كانوا يعيشون حالة إنكار عدا سعود الفيصل

نحتاج إلى إعادة التفكير في العلاقات مع السعودية

هناك ضغوط وتوترات سياسية واجتماعية في السعودية وهي لم تخرج بعد من اعتمادها الكامل على النفط

ملابسات قتل خاشقجي مثال فظيع على وحشية لا ينبغي أن تمارسها دولة حليفة للولايات المتحدة

الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن سياسات السعودية خلال العامين الماضيين وأغلبها فشلت

لا أحد يقول إن حرب اليمن ناجحة وهي الكارثة الإنسانية الأكبر في كوكبنا

الأمير محمد بن نايف كان ولي العهد المثالي ومحمد بن سلمان أزاحه بمساعدة أبيه

دول الخليج مجتمعة يمكنها أن تصبح قوة اقتصادية وعسكرية بمثابة السد المنيع أمام إيران

بعد قضية خاشقجي وأحداث فندق ريتز كارلتون انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية

السعوديون والإماراتيون أظهروا عدم القدرة على الانتصار في اليمن وهو ما يشجع الحوثيين

السعوديون لا يعرفوا نهاية الأمر في اليمن لكن الإماراتيون لديهم رؤية أوضح

الإماراتيون يقودون زمام الأمور في جنوب اليمن وهم يبنون قواعد هناك

يقال إن محمد بن زايد هو مرشد وناصح ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي طموح بدرجة مبالغ فيها ويجب أن يضبط نفسه

السعوديون ينظرون للإماراتيين كنموذج يرغبون الوصول إليه في المستقبل

الكونغرس سيحاول مساءلة السعوديين وسيكون هناك عراك بين الطرفين

نرى أمورا في الكونغرس ربما تفضي إلى فرض عقوبات على السعودية.