سليماني يتوعد برد إيراني على هجوم زاهدان في أي مكان بالعالم

توعد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني اللواء قاسم سليماني بالانتقام لتفجير زاهِدان وقال إن بلاده ستستهدف ما سمّاها الزمرة الخبيثة أينما كانت في هذا العالم.

التفاصيل:

وسائل إعلام إيرانية نقلت عن سليماني قوله إن الأموال السعودية تؤثر في الداخل الباكستاني وهدفها تدمير هذا البلد، ورأى أن السعودية تبني نفوذها الإقليمي بالمال فقط، ووصف هذا النفوذ بالمزيف والفاشل.

سليماني: على الجيش الباكستاني ألا يسمح للمليارات السعودية بأن تدعم الإرهاب في باكستان، وأن تضعها في مواجهة مع جيرانها، حسب تعبيره.

سليماني نبه إلى أن باكستان بلد صديق لإيران، لكنه حذر الجميع بأن لا يمتحن بلاده لأن ردها سيكون قويا وحاسما، على حد تعبيره.

وفي وقت لاحق على الهجوم، أفاد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري بأن الهجوم جزء من مخطط استراتيجي يديره ثلاثي مكون من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، مؤكدا أن إيران ستنتقم للضحايا.

صورة نشرتها وكالة فارس، أظهرت الحافلة وقد تحولت إلى كومة من المعدن الملتوي في دليل على قوة الانفجار

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