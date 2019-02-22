رحلة علاجية جديدة لبوتفليقة قبل انتخابات الرئاسة

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة(81عاما) سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية دورية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي أعلن بوتفليقة خوضها.

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الرئاسة الجزائرية لم تكشف في بيانها الصادر الخميس عن طبيعة الفحوصات.

البيان: رحلة بوتفليقة إلى سويسرا ستكون لفترة قصيرة.

ظهر بوتفليقة الخميس عبر التلفزيون لمناسبة أداء رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب يلعيز اليمين وذلك بحضور أبرز شخصيات الدولة.

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