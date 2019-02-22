البث الحي
سياسة|الجزائر

رحلة علاجية جديدة لبوتفليقة قبل انتخابات الرئاسة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
22/2/2019

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة(81عاما) سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية دورية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي أعلن بوتفليقة خوضها.

التفاصيل
  • الرئاسة الجزائرية لم تكشف في بيانها الصادر الخميس عن طبيعة الفحوصات.
  • البيان: رحلة بوتفليقة إلى سويسرا ستكون لفترة قصيرة.
  • ظهر بوتفليقة الخميس عبر التلفزيون لمناسبة أداء رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب يلعيز اليمين وذلك بحضور أبرز شخصيات الدولة.
خلفية
  • أعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة.
  • آخر رحلة علاج قام بها بوتفليقة إلى سويسرا تعود إلى أواخر أغسطس/آب 2018.
  • أمضى الرئيس الجزائري هناك خمسة أيام ولم تصدر أية تفاصيل عن الفحوصات التي أجراها ولا عن المستشفى الذي عولج فيه.
  • بوتفليقة أودع المستشفى لمدة 80 يوما في 2013 بباريس وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية.
  • أجرى منذ ذلك التاريخ عدة "فحوصات طبية دورية" بجنيف وباريس وغرونوبل بجنوب شرق فرنسا.    
  • أثرت الجلطة على قدرات بوتفليقة في مستوى المشي والنطق وبات ظهوره العلني نادرا ولم يعد يلقي خطبا ما أثار تكهنات متواترة عن حالته الصحية في الجزائر.    
  • وفي رسالته إلى الجزائريين في العاشر من فبراير/شباط التي أعلن فيها ترشحه لولاية خامسة، أشار بوتفليقة إلى وضعه الصحي.    
  • أعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80 بالمئة من الأصوات ومن الجولة الأولى.  
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بفعالية تصل لـ90%.. الإعلان عن لقاح ثالث ضد فيروس كورونا

يعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطوير اللقاح (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

دعوات لمقاطعة كارفور الفرنسية في البرازيل.. ما السبب؟ (فيديو)