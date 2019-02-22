رحلة علاجية جديدة لبوتفليقة قبل انتخابات الرئاسة

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة(81عاما) سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية دورية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي أعلن بوتفليقة خوضها.
التفاصيل
- الرئاسة الجزائرية لم تكشف في بيانها الصادر الخميس عن طبيعة الفحوصات.
- البيان: رحلة بوتفليقة إلى سويسرا ستكون لفترة قصيرة.
- ظهر بوتفليقة الخميس عبر التلفزيون لمناسبة أداء رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب يلعيز اليمين وذلك بحضور أبرز شخصيات الدولة.
خلفية
- أعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة.
- آخر رحلة علاج قام بها بوتفليقة إلى سويسرا تعود إلى أواخر أغسطس/آب 2018.
- أمضى الرئيس الجزائري هناك خمسة أيام ولم تصدر أية تفاصيل عن الفحوصات التي أجراها ولا عن المستشفى الذي عولج فيه.
- بوتفليقة أودع المستشفى لمدة 80 يوما في 2013 بباريس وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية.
- أجرى منذ ذلك التاريخ عدة "فحوصات طبية دورية" بجنيف وباريس وغرونوبل بجنوب شرق فرنسا.
- أثرت الجلطة على قدرات بوتفليقة في مستوى المشي والنطق وبات ظهوره العلني نادرا ولم يعد يلقي خطبا ما أثار تكهنات متواترة عن حالته الصحية في الجزائر.
- وفي رسالته إلى الجزائريين في العاشر من فبراير/شباط التي أعلن فيها ترشحه لولاية خامسة، أشار بوتفليقة إلى وضعه الصحي.
- أعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80 بالمئة من الأصوات ومن الجولة الأولى.