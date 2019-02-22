النهضة التونسي يوجه انتقادات لاذعة لأحكام الإعدام في مصر

وجه حزب حركة النهضة التونسي ومنظمات حقوقية تونسية انتقادات لاذعة للسلطات المصرية على خلفية أحكام الإعدام بحق تسعة من مناهضي الانقلاب العسكري.

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حركة النهضة في بيان: أجمعت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على أحكام الإعدام بحق الشباب التسعة تفتقر للمعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة.

البيان: النهضة تستنكر تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين.

حركة النهضة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى إدانة الأحكام والضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.

النهضة: يجب إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام الجائرة لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة وتجريم للمعارضة السياسية السلمية.

سبع منظمات حقوقية غير حكومية ونقابية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ونقابة الصحفيين التونسيين، نددت بتنفيذ أحكام الإعدام.

بيان مشترك للمنظمات أكد رفض الموقعين عليه لـعقوبة الإعدام السالبة للحياة، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لها بمصر.

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