البرادعي يطالب بـ "عدالة انتقالية" و "تداول سلطة" في مصر

طالب نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الجمعة، بـ "عدالة انتقالية" و"تداول سلطة" في بلاده، لطي الماضي واستشراف المستقبل.

التفاصيل:

جاء ذلك في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر"، بعد يومين من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين، إثر اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

البرادعي: "أطالب بكرامة إنسانية، وعيش وحرية، وعدالة اجتماعية (شعار ثورة يناير/كانون الثاني 2011)، وبعدالة انتقالية لنطوي صفحة الماضي ونستشرف المستقبل".

البرادعي واصل انتقاده لمساعي تعديل الدستور في بلاده، مشيرًا إلى أنه يطالب "بتوافق على مبادئ وقيم للعيش المشترك؛ بحكم رشيد، وتداول سلطة، وسيادة قانون، ومحاسبة، وشفافية".

استدرك البرداعي قائلا هي "بديهيات ولكنها تبعد سنوات ضوئية عن عقلية عصر الظلمات"، دون تفاصيل.

أطالب بكرامة إنسانية (عيش، حرية، عدالة إجتماعية)؛ بعدالة إنتقالية لنطوي صفحة الماضي ونستشرف المستقبل؛ بتوافق على مبادئ وقيم للعيش المشترك؛ بحكم رشيد (تداول سلطة، سيادة قانون، محاسبة، شفافية)؛ #بديهيات ولكنها تبعد سنوات ضوئية عن عقلية "عصر الظلمات" ولذلك نسمع كل هذا النباح… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 22, 2019

وشغل البرادعي منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 – 2014) بعد الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

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