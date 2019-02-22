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سياسة

استشهاد فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في غزة

جثمان الشهيد الفلسطيني يوسف سعيد حسين الداية الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد الاحتلال
جثمان الشهيد الفلسطيني يوسف سعيد حسين الداية الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد الاحتلال
22/2/2019

استشهد فتى فلسطيني، وأصيب 41 متظاهرا آخرين، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم بمسيرات "العودة وكسر الحصار".

التفاصيل:
  • أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، قال في بيان، إن "الفتى يوسف سعيد حسين الداية (15 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته في منطقة الصدر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة".
  • "القدرة" أشار إلى إصابة 41 متظاهرا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، من دون أن يوضح طبيعة الإصابات التي نقلتها سيارات الإسعاف للمستشفيات.

وكان المتحدث باسم الوزارة قد تراجع عن إعلان سابق له، حول استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، قبل أن يؤكد نبأ استشهاد الطفل في أحدث بياناته حول أعداد ضحايا قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، للمشاركين في مسيرات "العودة وكسر الحصار".

خلفية:
  • يشارك فلسطينيون، مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
  • يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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