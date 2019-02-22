إيران تبدأ مناورات عسكرية في الخليج

بدأت إيران الجمعة تدريبات بحرية واسعة النطاق في مدخل الخليج، تتضمن أول إطلاق لصواريخ كروز من غواصات، في وقت يشهد تزايدا في التوتر مع الولايات المتحدة.

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وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أن أكثر من 100 سفينة ستشارك في المناورات العسكرية التي ستستمر ثلاثة أيام في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي.

الأميرال حسين خانزادي قائد البحرية: ستشمل هذه التدريبات التصدي لعدد من التهديدات واختبار أسلحة وتقييم جاهزية المعدات والأفراد.

خانزادي: سيتم إطلاق صواريخ من غواصات، بالإضافة إلى إطلاق طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من سطح المدمرة "سهند".

الإعلام الرسمي قال إن إيران ستختبر غواصتها الجديدة "فاتح" محلية الصنع والمسلحة بصواريخ كروز.

جرى تدشين الغواصة "فاتح" الأسبوع الماضي.

سبق أن هدد مسؤولون إيرانيون بإغلاق مضيق هرمز وهو مسار رئيسي لشحن النفط، ردا على أي تحرك عدائي أمريكي بما في ذلك المساعي لوقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات.

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