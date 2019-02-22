إيران تبدأ مناورات عسكرية في الخليج

بدأت إيران الجمعة تدريبات بحرية واسعة النطاق في مدخل الخليج، تتضمن أول إطلاق لصواريخ كروز من غواصات، في وقت يشهد تزايدا في التوتر مع الولايات المتحدة.
التفاصيل
- وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أن أكثر من 100 سفينة ستشارك في المناورات العسكرية التي ستستمر ثلاثة أيام في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي.
- الأميرال حسين خانزادي قائد البحرية: ستشمل هذه التدريبات التصدي لعدد من التهديدات واختبار أسلحة وتقييم جاهزية المعدات والأفراد.
- خانزادي: سيتم إطلاق صواريخ من غواصات، بالإضافة إلى إطلاق طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من سطح المدمرة "سهند".
- الإعلام الرسمي قال إن إيران ستختبر غواصتها الجديدة "فاتح" محلية الصنع والمسلحة بصواريخ كروز.
- جرى تدشين الغواصة "فاتح" الأسبوع الماضي.
- سبق أن هدد مسؤولون إيرانيون بإغلاق مضيق هرمز وهو مسار رئيسي لشحن النفط، ردا على أي تحرك عدائي أمريكي بما في ذلك المساعي لوقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات.
خلفية
- انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي وعاود فرض عقوبات على طهران.
- ترمب قال إن الاتفاق معيب لأنه لا يشمل فرض قيود على تطوير إيران لصواريخ باليستية أو دعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
- وسعت طهران برنامجها الصاروخي ولا سيما صواريخها الباليستية.
- دشنت إيران المدمرة "سهند" في ديسمبر كانون الأول والتي يقول مسؤولون إنها تتمتع بخصائص تتيح لها تفادي الرصد من أجهزة الرادار.
- دخلت السفينة الأمريكية "جون ستينيس" الخليج في ديسمبر كانون الأول منهية غيابا طويا لحاملات الطائرات الأمريكية في الممر المائي الاستراتيجي.
- استعرضت إيران صواريخ كروز جديدة سطح-سطح يصل مداها إلى 1300 كيلومتر في وقت سابق هذا الشهر خلال احتفالات بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
- يقول خبراء غربيون إن إيران كثيرا ما تبالغ في قدراتها التسليحية، رغم المخاوف من صواريخها الباليستية بعيدة المدى.