إدانة أممية لعمليات الإعدام والمحاكمات في مصر

قالت الأمم المتحدة إن "المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة".

التفاصيل:

المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية روبرت كولفيل قال إنه ثبت أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق سابق للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2017.

كولفيل: هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات، أو فيها كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم.

كولفيل: المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه.

كولفيل: يجب ألا يقبل أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب.

كولفيل: هناك متهمون آخرون أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها "تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية"، مدرجون على قوائم الإعدام الآن، وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا.

كولفيل قال إن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا، التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام، وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.

خلفية: