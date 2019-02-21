مفتي ليبيا: مصر والسعودية والإمارات لا تريد لليبيا خيرا

قال مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني إن دول مصر والسعودية والإمارات لا تريد لليبيا خيرا، بل تريد إجهاض ثورتها.

وأكد الغرياني أن الدول الأجنبية الأخرى إما متورطة بالدعم المباشر للواء المتقاعد خليفة حفتر، أوتغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها حتى يكمل مهمته.

وأضاف الغرياني أن حفتر يقاتل بمرتزقة بعضهم أفارقة وبعضهم ليبيون بالأموال الإماراتية، وبمعونة عملاء للمخابرات السعودية والإماراتية والمصرية.

معارك الجنوب الليبي:

ميدانيا، أكدت مصادر عسكرية من مدينة مرزق جنوب غربي ليبيا، تجدد الاشتباكات بين قوة حماية الجنوب المشكلة من قبائل التبو ومسلحين تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر على أطراف المدينة.

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