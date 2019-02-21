شاهد: هل سيؤيد الأمريكيون خفض سن الانتخاب إلى 16 عاما؟

تطالب أحزاب وقوى سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض سن الاقتراع من 18 عاما إلى 16 عاما لرفع نسبة المشاركة في الأوساط الشبابية.

نماذج سابقة

تواجه معظم دول العالم عند كل استحقاق انتخابي بلدي أو نيابي أو استفتاء عام، تدني نسبة إقبال الشباب على صناديق الاقتراع وعمدت بعض الدول إلى تعديل قوانينها الانتخابية وخفضت سن الاقتراع تخفيضاً إضافياً، من 18 الى 17 عاماً أو إلى 16 عاماً مثل النمسا وكوبا ونيكاراغوا والبرازيل وألمانيا.

بحسب منظمة الأمم المتحدة ينتهي سن الطفولة ويصل الشخص إلى سن الرشد عند (18 عاماً) ومع ذلك ترغب دول في خفض هذا السن إلى 16 عاماً.

في انتخابات عام 2016 طبقت ثلاث مدن بولاية ميريلاند الأمريكية بالفعل خفض قرار لكن قوى يمينية تعارض تلك الخطوة غير أن التوقعات تشير إلى إمكانية نجاح مساع خفض سن التصويت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

آراء عينة من الشارع الأمريكي