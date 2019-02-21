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سياسة|الجزائر

شاهد: مظاهرة بالجزائر رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة

21/2/2019

تظاهر جزائريون في ولاية بجاية رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

التفاصيل
  • مواطنون احتشدوا في ولاية بجاية شمال الجزائر رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
  • المتظاهرون رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بوتفليقة بتراجعه عن القرار.
اجتماع للمعارضة
  • أنهت قوى جزائرية معارضة اجتماعا لها دون التوصل إلى اتفاق حول مرشح رئاسي واحد لمواجهة بوتفليقة.
  • اجتماع قوى المعارضة جاء بمبادرة من حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) وشهد مشاركة أهم وجوه وأحزاب المعارضة في مقدمتهم؛ رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي.
  • شارك الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب "الفجر الجديد" (وسط)، واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية (وسط) بقيادة الوزير الأسبق نور الدين بحبوح.
  • شارك أيضا ممثلو حركة البناء الوطني (إسلامي) التي يرأسها الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة، وحزب الحرية والعدالة (وسط) الذي يرأسه الوزير الأسبق محمد السعيد، وعدد من المستقلين.
خلفية
  • تجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
  • أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
  • أعلنت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة)، أن مناطق عدة من الجزائر شهدت خلال الأسبوع الذي تلا إعلان ترشح بوتفليقة وقفات احتجاجية رافضة لتلك الخطوة.
  • تناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورا وفيديوهات لوقفات احتجاجية أغلبها لشباب يرددون شعارات رافضة للولاية الخامسة.
  • حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" أكد أنه وسط رفض السلطات منح تراخيص بالتظاهر شهدت عدة مناطق وقفات احتجاجية ضد الولاية الخامسة عبر دعوات يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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