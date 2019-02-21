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سياسة|مصر

شاهد: دار الإفتاء المصرية تثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

21/2/2019

نشرت دار الإفتاء المصرية على مواقعها للتواصل الاجتماعي صورة كاريكاتورية قوبلت باستهجان واستنكار شديدين.

الصورة  "الغرافيك" تظهر رجلا بلحية يرتدي ثوبا أبيض وحول خصره حزام ناسف وكتبت دار الإفتاء فوق الصورة " التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب".

 

 

وانهالت التعليقات المستنكرة للصورة على حسابات الهيئة، وكتب عبد الرحمن " هو الارهابي لابس عبايه بيضه و لحيه…. الله يلعنكم الله يلعنكم اللهم اني برئ من كل هؤلاء الذين يحاربون دينك ويمعنوا الحق ….حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ياارب انتقم من الظلمه دي وخرجني من البلد دي"

 

 وكتب آخر " لما دار الإفتاء تنشر صورة زي دي نزعل من الغرب إذا كان رب البيت بالدف ضارب حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

 

 وكتب شخص آخر  معلقا " رسم غير موفق وعنصري"

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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