سلطنة عمان وبريطانيا توقعان اتفاقية للدفاع المشترك

وقعت سلطنة عمان وبريطانيا الخميس، اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
التفاصيل
- وكالة الأنباء العمانية الرسمية: الاتفاقية تهدف إلى تفعيل العمل العسكري المشترك لضمان أمن واستقرار سلطنة عمان وبريطانيا.
- الوكالة: الاتفاقية تمهد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين المشتركة.
- الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع: الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين السلطنة والمملكة المتحدة في مجال الدفاع.
- الوزير العماني: الاتفاقية تمثل علامة بارزة في مسيرة التعاون بين البلدين.
- الوزير العماني: توقيع الاتفاقية يأتي للتأكيد على أهمية تفعيل العمل العسكري المشترك لضمان أمن واستقرار البلدين.
- الوزير العماني: الاتفاقية تمهد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين المشتركة ترجمة لأهداف هذه الاتفاقية.
- وزير الدفاع البريطاني: أمن الخليج يعد امتدادًا لأمن المملكة المتحدة.
- وزير الدفاع البريطاني: من المهم توسيع آفاقنا لتصبح بريطانيا دولة عالمية عقب الانسحاب من الاتحاد الأوربي.
خلفية
- في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، انطلق تدريب السيف السريع 3، بسلطنة عمان بمشاركة بريطانية تصل إلى 5500 جندي بريطاني، بعد توقف دام 17 عاما.
- وقع الاتفاقية بدر بن سعود البوسعيدي الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع، وغافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني.