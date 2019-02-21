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سياسة

سلطنة عمان وبريطانيا توقعان اتفاقية للدفاع المشترك

استراحة لجنود عمانيين وبريطانيين خلال مشاركتهم في تدريبات مشتركة
استراحة لجنود عمانيين وبريطانيين خلال مشاركتهم في تدريبات مشتركة
21/2/2019

وقعت سلطنة عمان وبريطانيا الخميس، اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

التفاصيل
  • وكالة الأنباء العمانية الرسمية: الاتفاقية تهدف إلى تفعيل العمل العسكري المشترك لضمان أمن واستقرار سلطنة عمان وبريطانيا.
  • الوكالة: الاتفاقية تمهد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين المشتركة.
  • الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع: الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين السلطنة والمملكة المتحدة في مجال الدفاع.
  • الوزير العماني: الاتفاقية تمثل علامة بارزة في مسيرة التعاون بين البلدين.
  • الوزير العماني: توقيع الاتفاقية يأتي للتأكيد على أهمية تفعيل العمل العسكري المشترك لضمان أمن واستقرار البلدين.
  • الوزير العماني: الاتفاقية تمهد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين المشتركة ترجمة لأهداف هذه الاتفاقية.
  • وزير الدفاع البريطاني: أمن الخليج يعد امتدادًا لأمن المملكة المتحدة.
  • وزير الدفاع البريطاني: من المهم توسيع آفاقنا لتصبح بريطانيا دولة عالمية عقب الانسحاب من الاتحاد الأوربي.
خلفية
  • في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، انطلق تدريب السيف السريع 3، بسلطنة عمان بمشاركة بريطانية تصل إلى 5500 جندي بريطاني، بعد توقف دام 17 عاما.
  • وقع الاتفاقية بدر بن سعود البوسعيدي الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع، وغافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء العمانية
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