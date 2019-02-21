حكم عسكري بالسجن 5 سنوات لناشر مصري بسبب كتاب "الملاك"

أيدت محكمة استئناف عسكرية في مصر في 4 من الشهر الجاري حكما بحبس مؤسس دار نشر 5 سنوات لتوزيعه النسخة العربية من كتاب "الملاك".
التفاصيل:
- محكمة عسكرية قضت بالسجن 5 سنوات على خالد لطفى صاحب دار نشر "تنمية" بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.
- تهمة صاحب دار النشر هي توزيع كتاب ""الملاك: أشرف مروان"، بحسب محامي وعاملين في الدار.
تصريحات المحامي حافظ أبو سعدة:
- شاهدت خالد لطفي بالمصادفة في الرابع من فبراير/ شباط الجاري أثناء وجوده في المحكمة العسكرية مع أحد موكليه.
- عرفت منه أن محكمة استئناف عسكرية أيدت حكما بحبسه 5 سنوات في نفس اليوم.
- مازال الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض العسكرية.
كتاب مثير للجدل:
- عاملون في دار نشر تنمية التي أسسها خالد لطفي (37 عاما)، طلبوا عدم الافصاح عن هوياتهم، قالوا إنه "ألقى القبض علي لطفي في أبريل/ نيسان 2018.
- العاملون قالوا إن التهم هي إفشاء أسرار عسكرية، وقيام الدار التي يترأسها بتوزيع النسخة العربية من كتاب "الملاك: أشرف مروان" الصادر عام 2016 للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف.
- يروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر ويقول إنه كان عميلا لإسرائيل.
- صدرت النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب بعنوان "الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل".
- المسؤولون المصريون ينفون أن مروان كان جاسوسا، وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة حضرها كثير من المسؤولين الكبار آنذاك وكان جثمانه ملفوفا بعلم مصر، بعد وفاته في لندن حزيران/يونيو 2007.
تصريحات أحد العاملين بالدار لفرانس برس:
- صدر حكم أول درجة ضد خالد لطفي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من محكمة عسكرية ثم أيدته محكمة الاستئناف العسكرية في الرابع من الشهر الجاري.
- دار تنمية أتلفت كل النسخ العربية لديها من هذا الكتاب في سبتمبر/ أيلول 2017 بعد أن عرفنا أن توزيع الكتاب قد يكون مخالفا للقانون.
- كانت الدار طبعت بالاتفاق مع الدار العربية للعلوم في لبنان نسخة في مصر ليكون سعرها في متناول القارئ المصري.
- فوجئنا بالقبض على خالد لطفي في أبريل/ نيسان الماضي، ولا نعرف لماذا بعد أن أتلفنا النسخ بسبعة أشهر.
خلفيات:
- كان أشرف مروان الذي كان زوجا لمني عبد الناصر أصغر بنات جمال عبد الناصر، عمل في المكتب الرئاسي في عهد عبد الناصر ثم في عهد خلفه أنور السادات.
- تقوم دار نشر تنمية ببيع الكتب في مكتبتين في القاهرة إحداهما في وسط المدينة والثانية في حي المعادي (جنوب).
- تقوم دار تنمية بطباعة وتوزيع أساسا ترجمات عربية لأبرز الأعمال الأدبية العالمية الحديثة.