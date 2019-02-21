حكم عسكري بالسجن 5 سنوات لناشر مصري بسبب كتاب "الملاك"

أيدت محكمة استئناف عسكرية في مصر في 4 من الشهر الجاري حكما بحبس مؤسس دار نشر 5 سنوات لتوزيعه النسخة العربية من كتاب "الملاك".

التفاصيل:

محكمة عسكرية قضت بالسجن 5 سنوات على خالد لطفى صاحب دار نشر "تنمية" بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.

تهمة صاحب دار النشر هي توزيع كتاب ""الملاك: أشرف مروان"، بحسب محامي وعاملين في الدار.

تصريحات المحامي حافظ أبو سعدة:

شاهدت خالد لطفي بالمصادفة في الرابع من فبراير/ شباط الجاري أثناء وجوده في المحكمة العسكرية مع أحد موكليه.

عرفت منه أن محكمة استئناف عسكرية أيدت حكما بحبسه 5 سنوات في نفس اليوم.

مازال الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض العسكرية.

غلاف كتاب الملاك

كتاب مثير للجدل:

عاملون في دار نشر تنمية التي أسسها خالد لطفي (37 عاما)، طلبوا عدم الافصاح عن هوياتهم، قالوا إنه "ألقى القبض علي لطفي في أبريل/ نيسان 2018.

العاملون قالوا إن التهم هي إفشاء أسرار عسكرية، وقيام الدار التي يترأسها بتوزيع النسخة العربية من كتاب "الملاك: أشرف مروان" الصادر عام 2016 للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف.

يروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر ويقول إنه كان عميلا لإسرائيل.

صدرت النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب بعنوان "الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل".

المسؤولون المصريون ينفون أن مروان كان جاسوسا، وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة حضرها كثير من المسؤولين الكبار آنذاك وكان جثمانه ملفوفا بعلم مصر، بعد وفاته في لندن حزيران/يونيو 2007.

تصريحات أحد العاملين بالدار لفرانس برس:

صدر حكم أول درجة ضد خالد لطفي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من محكمة عسكرية ثم أيدته محكمة الاستئناف العسكرية في الرابع من الشهر الجاري.

دار تنمية أتلفت كل النسخ العربية لديها من هذا الكتاب في سبتمبر/ أيلول 2017 بعد أن عرفنا أن توزيع الكتاب قد يكون مخالفا للقانون.

كانت الدار طبعت بالاتفاق مع الدار العربية للعلوم في لبنان نسخة في مصر ليكون سعرها في متناول القارئ المصري.

فوجئنا بالقبض على خالد لطفي في أبريل/ نيسان الماضي، ولا نعرف لماذا بعد أن أتلفنا النسخ بسبعة أشهر.

أشرف مروان (1944-2007)، صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

خلفيات: