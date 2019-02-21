بعد غياب شهرين.. العريفي يثير جدلا بالترويج لمهرجان سياحي

بعد اختفاء شهرين، أثار الداعية السعودي محمد العريفي، جدلا واسعا عقب ظهوره في مقطع فيديو ترويجي لمهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والفني في محافظة العلا شمالي البلاد.

وأشعل ظهور العريفي في مدائن صالح وترويجه لمهرجان فني، منصات التواصل، وتعجّب متابعون ما قام به الداعية السعودي المعروف والذي كان يحرم سابقًا زيارة مثل تلك الأماكن الأثرية لما أصاب أهلها من "صيحة وعذاب أليم".

لكنْ آخرون لفتوا إلى أن العريفي ربما يكون مجبرًا على ما صرح به، وأن ذهابه إلى "شتاء طنطورة" يأتي ضمن سلسلة التضييق عليه والتي بدأت بمنعه من الخطابة، واعتقال أحد أبنائه، وحذف حسابه في "تويتر".

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ" محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

"شتاء طنطورة":

إدارة المهرجان نشرت تسجيلًا مصورًا للعريفي، يحث فيه على السفر "الذي يفرج الهم ويجلب العلم والصحبة وغيرها من الفوائد" والتعرف على حضارات الأمم السابقة.

الحساب الرسمي للمهرجان نشر على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر العريفي في مدائن صالح التاريخية، متحدثًا عن فوائد السفر، قائلًا "إن التغرب عن الأوطان في طلب العلا، له 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشة، علم، آداب وصحبة… ومَن يعي التاريخ في صدره يضيف أعمارًا إلى عمره".

تجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة، الشيخ محمد العريفي يشرّف فعاليات #شتاء_طنطورة. pic.twitter.com/qAcw555sLt — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

العريفي ظهر في صور وهو يجول بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة في المنطقة التاريخية لمحافظة العلا شمالي السعودية، التي تستضيف المهرجان الأول في تاريخ البلاد. ويختتم المهرجان السياحي فعالياته غدا الجمعة.

في فيديو سابق، حرم العريفي زيارة مدائن صالح، إلا بحالة "الاتعاظ فقط"، والبكاء خشوعًا، وهاجم العريفي من يذهب إلى مدائن صالح للسمر والتضاحك وشرب القهوة وتناول الحلويات والتقاط الصور التذكارية.

العريفي لم يتطرق مطلقًا أو يشير إلى الأحاديث التي ذكرها في الفيديو القديم، ما فسره بعض المتابعين على أنه ربما يكن أجبر على مدح المهرجان.

#ثقف_جيل_الالفين

قارن عزيزي مولود الالفين، بين فتوى الشيخ محمد العريفي في الذهاب إلى #العلا ومدائن صالح قبل سنوات!

وبين رأي #محمد_العريفي_في_شتاء_طنطوره في العلا عند #مدائن_صالح، اليوم☺️

هل بكى ثم مضى؟

هل قنّع وجهه؟

>الفائدة:

لا تسلّم عقلك لأحد، ودائماً حكّم عقلك وإستفتِ قلبك❤️ pic.twitter.com/7VxiFImUDD — إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 19, 2019

بعد اختفاء شهرين:

هذا أول ظهور للعريفي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما توقف الداعية عن الظهور عبر حساباته في منصات التواصل، تزامنا مع حذف حسابه في "تويتر" وغيابه عن الظهور الإعلامي. ولم يصدر العريفي أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن "تويتر".

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، كانت قد منعت الداعية السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي، من الخطابة في مساجد المملكة دون توضيح أسباب.

السلطات السعودية كانت قد احتجزت العريفي لفترات محدودة في العامين 2013 و2014 دون أن تعلن عن ذلك رسميًا، لكن العريفي يثير الجدل على الدوام بآرائه في القضايا السياسية والشأن العام.

العريفي منع الخطابة وممنوع من السفر وحذف حسابه في تويتر ويجي واحد زي هذا ينتقده

او بعض الردود الساذجه تصفه بالمتقلب والمتلون

اي شخص منصف يراعي وضع العريفي قبل ان يحكم — أنا هو (@znn11) February 20, 2019

جدل واسع:

مبادرة العريفي أثارت ردود فعل واسعة، فالرافضون يرون أن أراء العريفي مخالفة لآرائه السابقة بشأن الفنون والاختلاط والفعاليات الترفيهية.

فريق آخر، دعا إلى تقبل التغيير الجديد لدى العريفي ومبادرته، ونسيان ماضيه طالما أن من يستضيفه جهة حكومية.. وتلك أبرز التعليقات:

#محمد_العريفي

في #شتاء_طنطورة !! هل هي من علامات الساعة ؟!

كم كان محظوظاً من لم يسلم عقله لأشرطتكم وكتيباتكم يوماً ما 😅 — ايمان الحمود (@imankais1) February 19, 2019

ينسى فتواه السابقة، أو يتناسى

ويخالفها‼️

ربما كان هذا والعياذ بالله من قول الله تعالى: "ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون" ، وقوله سبحانه: "فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم".

فاللهم ثبتنا على دينك وسنة رسولك محمد ﷺ حتى نلقاك وأنت راض عنا…آمين. pic.twitter.com/qpZJqCn9CL — رياح الشرق🇸🇦2030MBSهاني🇸🇦 (@HaniASALGhamdi) February 20, 2019

كل واحد يسب العريفي في قلبه مرض وحقد ..

العريفي في هذا المقطع تكلم عن السفر ولم يتكلم عن طرطوره

وهل لو نزل مقطع للعريفي في حساب اسرائيل بالعربي نقول ان العريفي يدعو لتطبيع

اغلب اللي يسبون العريفي يسبونه لانه لم يسب دولته ولا يدعو الخروج عليها — fahad (@lthjdpd) February 19, 2019

أعتقد أن نقد الشيخ حفظه الله ليس في محله، لا أستغرب ولن أتعجب وأتحدى إن لم مجبرا على الزيارة، حفظ الله الشيخ وأبناءه من كل مكروه. — المحجان ™ (@Almehmadi_20) February 20, 2019

الشيخ مجبر وابنه معتقل وهو موقوف عن الخطابة ويمنع من السفر ويهدده الذباب الإلكتروني ليل نهار ، هو في حكم المضطر وهو يعلم أن الأمة جمعاء تعلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه المنطقة بالذات ، كما أن هذا المقطع ليس كاملا — alghazi (@shamgazi) February 20, 2019

https://twitter.com/Na_alsulami/status/1098324162031046656?ref_src=twsrc%5Etfw

حمد الله على سلامتك،،يبدوا ان الدورة التثقيفية الي اخذتها كان لها مفعول السحر..والله اننا نحبك ونفهم موقفك الصعب الي انت تعيشه..لكل زمان دولة ورجال،أعانك الله على مصيبتك والله عز وجل يحاسب على النوايا. — Musaed (@Musaedtheirish) February 20, 2019

https://twitter.com/MAOOA4040/status/1098145764193304576?ref_src=twsrc%5Etfw

الرجل لا يروجً للاحتفالات الماجنة كما تدعون ،،، انه يقول بطريقه غير مباشره " اهربوا من هذه البلاد الى الخارج وتغربوا عن وطنكم كي لا تصبحوا مقيدين مثلي" الرجل ذكي استطاع إرسال رساله عن طريق أعداء الامه الإسلامية — najib Muthana (@najib51658266) February 20, 2019

لا أدري لماذا هذا الهجوم على الشيخ هو تحدث عن السفر بشكل عام ولم يتحدث عن السفر الى العلا او الى شتاء طنطورة فلا تصطادوا في الماء العكر واتقوا الله واحفظوا السنتكم — hmms (@hmms4) February 20, 2019

العريفي يطنطر في الطنطورة. — السنافية (@Sboog2012) February 21, 2019