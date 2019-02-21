بعد غياب شهرين.. العريفي يثير جدلا بالترويج لمهرجان سياحي

بعد اختفاء شهرين، أثار الداعية السعودي محمد العريفي، جدلا واسعا عقب ظهوره في مقطع فيديو ترويجي لمهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والفني في محافظة العلا شمالي البلاد.
وأشعل ظهور العريفي في مدائن صالح وترويجه لمهرجان فني، منصات التواصل، وتعجّب متابعون ما قام به الداعية السعودي المعروف والذي كان يحرم سابقًا زيارة مثل تلك الأماكن الأثرية لما أصاب أهلها من "صيحة وعذاب أليم".
لكنْ آخرون لفتوا إلى أن العريفي ربما يكون مجبرًا على ما صرح به، وأن ذهابه إلى "شتاء طنطورة" يأتي ضمن سلسلة التضييق عليه والتي بدأت بمنعه من الخطابة، واعتقال أحد أبنائه، وحذف حسابه في "تويتر".
"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ
أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ"
محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019
تجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة، الشيخ محمد العريفي يشرّف فعاليات #شتاء_طنطورة. pic.twitter.com/qAcw555sLt
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019
#ثقف_جيل_الالفين
قارن عزيزي مولود الالفين، بين فتوى الشيخ محمد العريفي في الذهاب إلى #العلا ومدائن صالح قبل سنوات!
وبين رأي #محمد_العريفي_في_شتاء_طنطوره في العلا عند #مدائن_صالح، اليوم☺️
هل بكى ثم مضى؟
هل قنّع وجهه؟
>الفائدة:
لا تسلّم عقلك لأحد، ودائماً حكّم عقلك وإستفتِ قلبك❤️ pic.twitter.com/7VxiFImUDD
— إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 19, 2019
العريفي منع الخطابة وممنوع من السفر وحذف حسابه في تويتر ويجي واحد زي هذا ينتقده
او بعض الردود الساذجه تصفه بالمتقلب والمتلون
اي شخص منصف يراعي وضع العريفي قبل ان يحكم
— أنا هو (@znn11) February 20, 2019
#محمد_العريفي
في #شتاء_طنطورة !!
هل هي من علامات الساعة ؟!
كم كان محظوظاً من لم يسلم عقله لأشرطتكم وكتيباتكم يوماً ما 😅
— ايمان الحمود (@imankais1) February 19, 2019
ينسى فتواه السابقة، أو يتناسى
ويخالفها‼️
ربما كان هذا والعياذ بالله من قول الله تعالى: "ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون" ، وقوله سبحانه: "فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم".
فاللهم ثبتنا على دينك وسنة رسولك محمد ﷺ حتى نلقاك وأنت راض عنا…آمين. pic.twitter.com/qpZJqCn9CL
— رياح الشرق🇸🇦2030MBSهاني🇸🇦 (@HaniASALGhamdi) February 20, 2019
كل واحد يسب العريفي في قلبه مرض وحقد ..
العريفي في هذا المقطع تكلم عن السفر ولم يتكلم عن طرطوره
وهل لو نزل مقطع للعريفي في حساب اسرائيل بالعربي نقول ان العريفي يدعو لتطبيع
اغلب اللي يسبون العريفي يسبونه لانه لم يسب دولته ولا يدعو الخروج عليها
— fahad (@lthjdpd) February 19, 2019
أعتقد أن نقد الشيخ حفظه الله ليس في محله، لا أستغرب ولن أتعجب وأتحدى إن لم مجبرا على الزيارة، حفظ الله الشيخ وأبناءه من كل مكروه.
— المحجان ™ (@Almehmadi_20) February 20, 2019
الشيخ مجبر وابنه معتقل وهو موقوف عن الخطابة ويمنع من السفر ويهدده الذباب الإلكتروني ليل نهار ، هو في حكم المضطر وهو يعلم أن الأمة جمعاء تعلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه المنطقة بالذات ، كما أن هذا المقطع ليس كاملا
— alghazi (@shamgazi) February 20, 2019
https://twitter.com/Na_alsulami/status/1098324162031046656?ref_src=twsrc%5Etfw
حمد الله على سلامتك،،يبدوا ان الدورة التثقيفية الي اخذتها كان لها مفعول السحر..والله اننا نحبك ونفهم موقفك الصعب الي انت تعيشه..لكل زمان دولة ورجال،أعانك الله على مصيبتك والله عز وجل يحاسب على النوايا.
— Musaed (@Musaedtheirish) February 20, 2019
https://twitter.com/MAOOA4040/status/1098145764193304576?ref_src=twsrc%5Etfw
الرجل لا يروجً للاحتفالات الماجنة كما تدعون ،،، انه يقول بطريقه غير مباشره " اهربوا من هذه البلاد الى الخارج وتغربوا عن وطنكم كي لا تصبحوا مقيدين مثلي" الرجل ذكي استطاع إرسال رساله عن طريق أعداء الامه الإسلامية
— najib Muthana (@najib51658266) February 20, 2019
لا أدري لماذا هذا الهجوم على الشيخ هو تحدث عن السفر بشكل عام ولم يتحدث عن السفر الى العلا او الى شتاء طنطورة فلا تصطادوا في الماء العكر واتقوا الله واحفظوا السنتكم
— hmms (@hmms4) February 20, 2019
العريفي يطنطر في الطنطورة.
— السنافية (@Sboog2012) February 21, 2019
من الدعوة إلى النفير إلى الدعوة لـ طنطورة.
— 3z. (@i2zoz) February 21, 2019